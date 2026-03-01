El Deportivo Cali afrontará este domingo un compromiso clave ante Fortaleza CEIF en Palmaseca, en duelo adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay, marcado por varias ausencias sensibles en la nómina dirigida por Alberto Gamero. Partido a las 6:10 p. m.

El conjunto ‘azucarero’ no podrá contar con cuatro jugadores, tres de ellos habituales titulares, lo que ha obligado al cuerpo técnico a replantear su estructura durante la semana.

Por lesión, quedaron descartados Emanuel Reynoso y Juan Ignacio Dinenno, ambos con molestias musculares que les impiden ser de la partida. A ellos se suma el lateral Luis Manuel Orejuela, también afectado físicamente.

Deportivo Cali vs. Fortaleza EN VIVO hoy 1 de marzo: fecha 16 Liga BetPlay

En defensa, la baja de Fernando Álvarez, quien deberá cumplir sanción tras su expulsión frente a Atlético Bucaramanga, representa otro golpe para la zaga verdiblanca. Ante este panorama, Gamero perfila a José Caldera como reemplazo en la línea defensiva.

En el mediocampo, el regreso de Avilés Hurtado apunta a ser clave para suplir la ausencia de Reynoso, mientras que en ataque se proyecta la inclusión de Michael Aponzá para acompañar la ofensiva.

El técnico vallecaucano ha probado variantes buscando mantener el equilibrio del equipo, que viene de empatar sin goles ante Bucaramanga y necesita sumar de a tres para regresar al grupo de los ocho. Actualmente, el Cali se ubica noveno con 11 puntos, en una tabla apretada que no da margen de error. El duelo se puede VER EN VIVO por Win Sports +.