[VIDEO] ¡Aura de goleador! Zapata marcó con el Torino: derrotó 2-0 a la Lazio

El delantero colombiano Duván Zapata se destacó en la victoria del Torino en la Serie A. Su anotación, al minuto 53, encendió a los aficionados en el Olímpico Grande Torino y confirmó su vigencia en el fútbol italiano: 2-0 a la Lazio.

El gol llegó tras un centro preciso que el atacante conectó con un potente cabezazo, imponiendo su fortaleza física y su habitual capacidad en el juego aéreo.

Más allá de la anotación, Zapata fue determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo. Su presencia constante generó espacios, incomodó a la defensa rival y permitió que el Torino manejara el ritmo del compromiso ante una Lazio que no logró contenerlo.

Estreno de Roberto D'Aversa como entrenador del Torino tras la salida de Marco Baroni

El Torino cambió el rumbo de su temporada con una convincente victoria 2-0 sobre Lazio, en el estreno de Roberto D'Aversa como entrenador tras la salida de Marco Baroni. El equipo turinés, que venía en una preocupante racha de resultados, mostró una cara renovada y más ambiciosa.

Giovanni Simeone abrió el marcador tras aprovechar un rebote en el área, el dominio local se mantuvo en la segunda mitad, donde Duván Zapata amplió la ventaja con un certero cabezazo, tras un centro preciso de Rafael Obrador.

Por su parte, el equipo dirigido por Maurizio Sarri lució impreciso y sin reacción, evidenciando la ausencia de Pedro Rodríguez en ataque. Aunque mejoró en los minutos finales, no logró vulnerar al arquero Alberto Paleari.

Zapata volvió al gol: anotó el segundo tanto contra la Lazio

Hace menos de un mes Zapata tuvo un pequeño disgusto con el anterior técnico del Torino, Marco Baroni, el delantero colombiano fue sustituido al minuto 57 y abandonó el campo visiblemente molesto.

Zapata, quien regresaba a Bérgamo, contra su ex, el Atalanta, no logró marcar diferencia ante una defensa sólida que neutralizó su potencia ofensiva. Tras su salida, reaccionó con gestos de frustración en la zona técnica, situación que generó interrogantes sobre su relación con el cuerpo técnico.

En ese entonces el DT también reiteró la importancia de Zapata dentro del plantel, al considerarlo líder y referente. No obstante, insistió en que el delantero debe recuperar su mejor nivel tras la lesión.