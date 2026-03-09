Deportivo Pasto vs América de Cali EN VIVO HOY lunes 9 de marzo - Liga BetPlay

El Deportivo Pasto recibirá este lunes 9 de marzo al América de Cali en un duelo clave por la décima fecha de la Liga BetPlay. El compromiso se disputará en el Estadio Departamental Libertad y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El conjunto nariñense llega a este encuentro ubicado en la cuarta posición de la tabla con 18 puntos y una diferencia de gol de +2, tras un arranque de temporada que lo ha mantenido entre los equipos protagonistas del campeonato.

Por su parte, el América aparece en la quinta casilla con 16 unidades y una diferencia de gol de +9. Además, el equipo vallecaucano tiene un partido pendiente, por lo que aún cuenta con margen para escalar posiciones en la clasificación.

La importancia del duelo es evidente: el equipo que logre quedarse con la victoria en Pasto se convertirá en el nuevo líder del torneo, lo que añade aún más tensión y expectativa a este enfrentamiento entre dos clubes que atraviesan un buen momento en el campeonato.

Deportivo Pasto vs América de Cali: cómo VER EN VIVO HOY lunes 9 de marzo

El partido Deportivo Pasto vs América de Cali por la décima fecha de la Liga BetPlay se disputará este lunes 9 de marzo a partir de las 20:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

España: 02:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 21:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 19:30