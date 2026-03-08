El DT Pablo Peirano podría volver a dirigir: es el ideal para un 'grande' de la Liga BetPlay

El entrenador uruguayo Pablo Peirano podría estar cerca de regresar a los banquillos, pues su nombre aparece como una de las principales opciones para asumir la dirección técnica del Deportivo Cali.

El equipo azucarero se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador luego de la renuncia de Alberto Gamero, quien dejó el cargo tras la derrota 0-2 frente a Once Caldas el pasado viernes por la Liga BetPlay 2026-I.

Dentro de los nombres que analiza la dirigencia, Peirano aparece incluso como el perfil ideal para encabezar el nuevo proyecto deportivo del club, teniendo en cuenta su estilo de trabajo y su capacidad para sumar puntos de manera constante.

El estratega de 51 años se encuentra actualmente sin equipo luego de su salida de Nacional de Montevideo a finales de octubre, por lo que estaría disponible para asumir un nuevo reto en el fútbol sudamericano.

¿Por qué Peirano es el técnico ideal para Deportivo Cali?

Su perfil resulta atractivo para el Deportivo Cali porque se trata de un entrenador que habitualmente logra buenos rendimientos con sus equipos, algo clave para un club que busca mejorar su situación tanto en la tabla del campeonato como en la del descenso.

No obstante, una de las críticas que ha acompañado su carrera es la dificultad para conquistar títulos o imponerse en partidos clásicos, aspecto que incluso influyó en su salida de Nacional pese a sus buenos números.

Durante su etapa en el conjunto uruguayo registró un rendimiento del 75,8 %, producto de 23 victorias, seis empates y apenas cuatro derrotas en 33 partidos dirigidos.

Peirano, además, conoce bien el fútbol colombiano. Entre 2015 y 2016 fue asistente técnico de Independiente Santa Fe y años más tarde regresó para asumir como entrenador principal del León entre finales de 2023 y comienzos de 2025.

Trayectoria de Pablo Peirano

A lo largo de su trayectoria también ha dirigido a Racing de Montevideo, Danubio, Carlos Mannucci y Cusco FC, club con el que consiguió el ascenso a la primera división del fútbol peruano. Su nombre aparece entre los candidatos para el banquillo del Cali junto a Javier Gandolfi y Reinaldo Rueda.