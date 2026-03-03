Deportivo Pereira no se cierra a refuerzos: ¿Qué busca Arturo Reyes?

El entrenador del Deportivo Pereira, Arturo Reyes, habló en exclusiva para Medio Tiempo de Win Sports, allí le preguntaron por la dura actualidad que vive el equipo, que, a pesar de tener buenos encuentros, y buenos pasajes, no consigue los resultados, el equipo abre la posibilidad para refuerzos.

Arturo Reyes habla de su actualidad con el Pereira: "los resultados no han sido buenos"

El entrenador comentó como se siente al cabo de ocho fechas en donde el equipo solo lleva 4 puntos en, 4 empates y 4 derrotas: “el rendimiento no ha sido bueno, que los puntos que llevamos son muy pocos, la campaña no es buena. Nosotros sabemos que hemos tenido algunas dificultades, pero eso no puede ser excusa, este es un equipo que a pesar de que ha hecho algunos muy buenos partidos, todavía no se ha podido estabilizar, los resultados no han sido buenos”.

En Medio Tiempo de Win Sports, le pregunta por si, antes de tomar el mando del equipo imaginaba un arranque tan duro: “sabía que iba a ser duro, no me imaginé tanto, pero sí sabía que iba a ser muy difícil. Bueno, nos ha faltado de pronto, creo un poco de suerte también, aparte de todos los problemas que podemos tener en cuanto en la elaboración, en cuanto a la organización en el juego”.

Millonarios goleó al equipo 5-1: “Nosotros no habíamos tenido defensivamente tanto inconveniente como el que tuvimos contra millonarios. Ese día nada de lo que nosotros habíamos presupuestado salió, nos convirtieron con el muy temprano y después el día de ahí el equipo nunca se recuperó”.

El entrenador tuvo autocrítica por el juego en la capital del país: “En los últimos cinco minutos del primer tiempo, por ejemplo, nos hicieron dos goles increíbles y lógicamente para hacer segundo tiempo, lo único que estábamos pensando era tratar de equilibrar, estabilizar el equipo, de que esto no fuera mucho más fuerte de lo que ya fue, pero nosotros no nos encontramos así en el campo”.

Arturo Reyes sobre el refuerzo del pereira: "hay que traer a una persona que tenga cierto tipo de liderazgo"

En el panel le preguntaron por si le habían hecho algún llamado de atención por parte de la dirigencia: "Estamos ahora enfocados en ver si hay alguna posibilidad, por ejemplo, de poder tener algún jugador que nos ayude, tenemos el periodo de inscripciones que está por cerrarse y estamos trabajando mucho en determinar la posición y en determinar qué jugador nos podría ayudar a un grupo como este, porque hay que traer a una persona que tenga cierto tipo de liderazgo, cierta experiencia que nos ayude también a engrosar un poco más la nómina del equipo".

Finalmente el técnico agregó que necesita agrandar el plantel con alguien de experiencia: "uno de los inconvenientes que yo creo que podemos estar teniendo es algo de fondo y en la nómina. Hoy precisamente tenemos casi cinco lesionados. Hay jugadores que tienen mucha capacidad en el trabajo que se ha hecho acá en el Pereira en categorías menores y que bueno, poco a poco nosotros esperamos ir dándole posibilidades a todos".