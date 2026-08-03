Derechos de TV del fútbol colombiano: DIMAYOR confirma importante avance

La DIMAYOR confirmó este lunes 3 de agosto la recepción de varias ofertas por los derechos audiovisuales y digitales de sus competiciones, un paso que mantiene en marcha el proceso de selección para definir el futuro de las transmisiones del fútbol profesional colombiano.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que recibió “pluralidad de ofertas de terceros” dentro del cronograma establecido en la invitación que realizó para las empresas interesadas en adquirir los derechos de sus diferentes competencias.

La recepción de las propuestas se produjo durante una sesión de la Comisión de Mercadeo de la DIMAYOR, realizada este lunes en las oficinas de Crowe Co SAS, firma encargada de la auditoría del proceso.

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Según explicó la organización, la reunión contó además con el acompañamiento de Octagon Inc, compañía que participa como asesor técnico. La presencia de estas entidades busca garantizar el desarrollo del procedimiento bajo las condiciones establecidas previamente por la DIMAYOR.

La entidad destacó que la recepción de una pluralidad de ofertas permite continuar con las siguientes etapas del proceso y representa un avance en la definición del modelo que tendrá el fútbol colombiano en materia de transmisiones.

Aunque el comunicado no reveló cuáles fueron las empresas que presentaron propuestas ni los valores económicos de las ofertas, la confirmación abre la puerta a una nueva etapa de análisis y evaluación antes de tomar una decisión definitiva.

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La DIMAYOR señaló que este proceso hace parte de su estrategia para ampliar el alcance de las competiciones del fútbol colombiano y explorar nuevas alternativas para los aficionados.

En ese sentido, la organización aseguró que busca llevar sus torneos a más espectadores, nuevas latitudes y formatos innovadores, con el propósito de transformar la manera en que se consume el entretenimiento deportivo en el país.

La definición de los derechos audiovisuales y digitales tiene especial importancia para los clubes y aficionados, debido al impacto que las transmisiones tienen en la exposición de las competiciones y en los ingresos asociados al fútbol profesional colombiano.

Por ahora, la DIMAYOR no entregó detalles adicionales sobre las propuestas recibidas ni estableció una fecha para anunciar la decisión final.