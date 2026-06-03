"Dicen que todo a Nacional se lo regalan": Morelos estalla por jugada polémica contra Junior

Atlético Nacional sufrió un duro golpe en el partido de ida de la final al caer 3-0 frente a Junior en el estadio Romelio Martínez. Sin embargo, más allá del resultado, una de las situaciones que dejó debate al término del encuentro fue la reacción de Alfredo Morelos por una acción arbitral que consideró determinante.

El delantero verdolaga protagonizó una jugada dentro del área en la que reclamó una falta que, a su juicio, debió terminar con la expulsión de un rival. El árbitro decidió no sancionar la acción y, ante las protestas del atacante, mostró tarjeta amarilla al jugador de Nacional.

Tras el compromiso, Morelos habló en zona mixta y dejó declaraciones que rápidamente generaron controversia por su referencia a los comentarios que suelen rodear al conjunto antioqueño en materia arbitral.

Morelos cuestiona una jugada en la final y enciende la polémica en Nacional vs Junior

Consultado sobre la fuerte marca personal que recibió durante el partido, el atacante respondió: “Normal, si lo hicieron fue por algo, ¿no? pero intenté, luché, que fue lo importante. Creo que era expulsión la jugada. Ahí quiero que, no son excusas, pero bueno, porque como dicen que todo a Nacional se los regalan”.

La frase no pasó desapercibida y reavivó el debate entre aficionados y analistas sobre la acción que reclamó el delantero durante el encuentro.

Pese al complicado panorama que dejó la derrota en Barranquilla, Morelos se mostró confiado en las posibilidades de remontar la serie en Medellín. “Entonces, nada, ya lo que pasó, pasó, ahora nos vemos en Medellín, allá con la ayuda de Dios”, afirmó.

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El atacante también evitó profundizar en una crítica directa hacia el trabajo arbitral, aunque insistió en dejar atrás lo ocurrido para enfocarse en el compromiso de vuelta.

“Nada, no opinar de eso. Ya lo que pasó, pasó. Como te digo, la cabeza en alto, primero que todo y Medellín es otro precio, vamos con la cara en alto, con la ambición de querer remontarlo”, señaló.

Ahora, Atlético Nacional deberá buscar una remontada histórica el próximo lunes en Medellín, donde intentará revertir el 3-0 encajado en la ida y mantener vivas sus aspiraciones al título.