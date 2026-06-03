Experto destapa si Daniel Rivera debió ser expulsado tras golpe a Morelos

Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional de Medellín 3 goles a 0, el martes 2 de junio, por el partido de ida de la gran final de la primera división del fútbol profesional colombiano.



El equipo de la capital del departamento del Atlántico, que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, sacó una ventaja más que importante y se perfila para ganar la primera liga del año. La vuelta se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

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Una gran polémica arbitral

En el encuentro se presentaron pocas polémicas arbitrales, pero una de ellas le ha dado la vuelta a Colombia a través de las diferentes redes sociales. La misma tuvo que ver conmigo una fuerte infracción. En el primer tiempo, cuando el partido estaba parejo, Alfredo Morelos recibió una pelota en su propio terreno, muy cerca de la mitad de la cancha. Todo transcurría con normalidad, hasta que un jugador del Junior de Barranquilla le cometió una fuerte falta.



Daniel Rivera pisó al centro delantero de Atlético Nacional un poco más arriba del tobillo. Carlos Ortega, juez central del cotejo, le mostró tarjeta amarilla, pero los jugadores del verdolaga le pedían tarjeta roja.

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Experto analiza la jugada

Tras lo sucedido, en la cuenta de X, antes Twitter, de El Var Central, analizaron la jugada y determinaron que la falta de Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos ameritaba tarjeta roja. Esto fue lo que se dijo:



“Daniel Rivera de Junior llegó desde atrás mientras perseguía a Morelos y al final sacó su pie izquierdo y terminó impactando a Morelos entre el talón e incluso una parte de la pantorrilla.

¿Tarjeta roja por juego brusco y grave?

“Golpea con taches, en una zona que es catalogada como sensible a la tarjeta roja. El único punto debatible acá, siento, podría ser la intensidad, aunque para mí, viéndola a velocidad normal, sí lleva una velocidad importante. Para Ortega, supone uno; se quedó solo en nivel medio.

“Para mí, tarjeta roja por juego brusco y grave. En algunas tomas se ve incluso que el pie de Morelos queda enterrado y la pierna se le mueve hacia el otro lado. Es una entrada que igual representa grandes riesgos”.