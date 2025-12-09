Ha terminado la fase de cuadrangulares en la presente Liga BetPlay y los equipos finalistas son Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, este último quien ganó el llamado ‘grupo de la muerte’ que compartía con Atlético Nacional, Independiente Medellín y América de Cali.

El equipo verde de Antioquia no logró hacer la tarea de quedarse con el liderato del grupo y terminó perdiendo en la última fecha por 3-2 ante el América de Cali, sin aprovechar la derrota del Junior que cayó 2-1 en su visita al Atanasio para enfrentar al Medellín.

Lea también: Tabla de reclasificación Liga BetPlay: clasificados a Libertadores y Sudamericana

Diego Arias no quiso hablar de rendimientos individuales

Como cualquier entrenador de Atlético Nacional, Diego Arias estaba con la obligación de pelear los títulos de la liga colombiana, sin embargo, el equipo perdió algunos puntos importantes en los cuadrangulares y dejó escapar a Junior, que finalmente avanzó a la final, un rendimiento en esta fase del torneo que no quiso evaluar de manera individual.

"No creo que sea un buen momento para un balance individual (ni para mí como DT), el equipo en muchos aspectos ha mejorado, por eso estamos en la final de Copa con toda la convicción, tenemos probabilidades altas de que sea de nuestro lado", dijo Arias.

Lea también Tabla de reclasificación Liga BetPlay: clasificados a Libertadores y Sudamericana

¿A qué atribuye Diego Arias la eliminación de Nacional?

El estratega de 40 años dejó claro que Nacional llegó con posibilidades de avanzar a la final en esta última fecha y que el equipo intentó de todo para vencer al américa y tener chances de clasificar, sin embargo, evidenció que perdieron varios puntos en los cuadrangulares que le costaron el liderato de la zona.

"Llegamos a la última fecha con posibilidades de clasificar a la final, en cuadrangulares se nos escaparon unos puntos que no nos permitió depender de nosotros mismos... No podemos esquivar nuestra responsabilidad en la situación, pero tampoco podemos creer que se acabó todo. Vamos a recuperarnos, a crecer y llegar a esos partidos en la mejor versión", afirmó el director técnico.

"Lo que dependía de nosotros, nos costó, genera tristeza, pero aprendizaje. Nos deja una sensación de que pudimos hacerlo mejor, nos da una oportunidad de poder crecer a partir de ese dolor. Mejorar antes de la final de copa, porque a pesar de la derrota, sabemos que tenemos calidad individual y como equipo que nos da para cerrar el año con ese objetivo de la final", añadió Arias.