Tabla de reclasificación Liga BetPlay: clasificados a Libertadores y Sudamericana

Terminaron los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II tanto en el Grupo A como en el B que dejaron resultados definitivos de cara a la final que será disputada entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, dos clubes que pelean por sellar cupos a competencias internacionales.

Vea también: Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B en cuadrangulares

De hecho, en estos momentos antes de conocer al campeón, el Deportes Tolima rompió la historia en torneos cortos sumando 96 unidades en la tabla anual, superando anteriores marcas y casi llegando al centenar de puntos. Fue el líder que, gracias a ello, selló la clasificación para la Copa Libertadores en la fase previa.

Junior por ahora está en zona de clasificación para la Copa Sudamericana, pero, claramente, si logra quedar campeón en Ibagué conseguirá su boleto para la Copa Libertadores.

TABLA DE RECLASIFICACIÓN: ASÍ QUEDARÍAN LOS CUPOS DE COPA LIBERTADORES Y COPA SUDAMERICANA ANTES DE JUGAR LA FINAL

Deportivo Independiente Medellín necesitaba sumar en su último partido para sellar el segundo puesto que le daría la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores. Atlético Nacional perseguía lo mismo en su respectivo partido. Los ‘Poderosos’ ganaron, los verdolagas cayeron.

Por su parte, con el título de Independiente Santa Fe en el primer semestre ya había un equipo confirmado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Como los cardenales están en la cuarta casilla, cederán puesto.

Le puede interesar: Junior coronó: resultados y tabla de posiciones del Grupo A

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín jugarán la final de la Copa BetPlay y quien quede campeón sellará la clasificación a la Copa Sudamericana. Los ‘Poderosos’ ya están en Libertadores, por lo cual, si son campeones, esa clasificación a la competencia internacional sería para los verdolagas.

Sin embargo, en caso de que el Deportes Tolima quede campeón, le dará su cupo de la reclasificación al tercero que es Atlético Nacional quien iría a fase previa de la Libertadores con Medellín. El campeón irá a la fase de grupos. Luego hay que ver las otras casillas de equipos en la tabla anual que no tienen cupo a la competencia más prestigiosa. Ahí irían América, Junior, Bucaramanga y Millonarios.

Todo cambiaría en el caso de que el campeón del segundo semestre sea el Junior. En ese caso, Nacional iría a Copa Sudamericana junto con América, Bucaramanga y Millonarios.

1. Deportes Tolima | 96 puntos (clasificado a Copa Libertadores Fase Previa)

2. Deportivo Independiente Medellín | 92 puntos (clasificado a Copa Libertadores Fase Previa)

3. Nacional | 88 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

Lea también: Arias sacó polémica excusa tras derrota: “Distrae la atención”

4. Santa Fe | 87 puntos (clasificado a fase de grupos de Copa Libertadores por ser campeón del primer semestre)

5. América | 85 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

6. Junior | 84 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

7. Bucaramanga | 74 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

8. Millonarios | 73 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)