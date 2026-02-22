Diego Arias no se guardó nada con el 'Chicho' Arango tras su primer gol en Nacional

Nacional regresó al camino de la victoria en la Liga Betplay tras haber caído en el marco de la fecha 7 frente a Deportivo Cali y revalidó su gran momento en la competencia tras haber vencido a Alianza FC en el Estadio Atanasio Girardot.

Los tres puntos del cuadro 'verdolaga' estuvieron protagonizados por Alfredo Morelos, quien anotó doblete, y del Chicho Arango, quien anotó su primer tanto con la camiseta de Nacional y Diego Arias se deshizo en elogios por la gran labor que demostró dentro del terreno de juego.

Diego Arias sacó pecho por el rendimiento del Chicho Arango

Atlético Nacional hizo respetar su condición de local e hizo una auténtica fiesta en el Atanasio Girardot al golear a Alianza FC, quien llegaba con un golpe anímico negativo tras haberse despedido de Bodhert en el transcurso de la semana.

El estreno de Camilo Amaya como entrenador del cuadro de Valledupar no fue el mejor, pero quien si disfrutó de la victoria fue sin duda alguna Diego Arias, quien volvió a darle una alegría a los hinchas que lo cuestionaron tras su derrota ante Cali.

Sin embargo, Arias no fue el único que salió galardonado del compromiso, ya que Cristian 'Chicho' Arango se robó parte del protagonismo al anotar su primer tanto con la camiseta del cuadro 'verdolaga' lo que emocionó a los fanáticos, pero también al propio entrenador que lo llenó de elogios.

"Lo que pasó hoy se veía en los entrenamientos no tiene que ver solo con Alfredo y Chicho con quienes coincido que tuvieron un buen partido., sino que tiene que ver con un posicionamiento colectivo. Para que ellos pudieran marcar la forma de defender también"

"Estoy muy contento. Todo esto se empezó a ver desde el primer día que Chicho llegó y estamos contentos principalmente por la forma de exigirse, de aportar, de entregarse a un objetivo colectivo y se lo dije desde el primer día. Estamos dispuestos al objetivo común y su titular dependerá de cada partido".

Chicho Arango habló de su primer gol en Nacional

Arango brilló en su debut en el Atanasio Girardot abriendo el marcador en la victoria y goleada ante Alianza FC. El goleador logró cazar un balón que quedó rebotando adentro del área chica del club de Valledupar para vencer al portero, Juan Camilo Chaverra, con un remate de pierna izquierda.

"Fue muy bonito el momento y sabía que tenía estar atento para entrar en cualquier rebote. Gracias a Dios lo pude empujar y le estoy cumpliendo un sueño más a mi abuela que estaba en la tribuna, a ami esposa y mis padres, entonces el saludo fue para ellos. En el gol se vio también la unión y hermandad que hay en el equipo, los compañeros sabían que era un sueño cumplido y ver que todos fueron a felicitarme fue muy significativo para mi".