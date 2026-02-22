[Video] Chicho Arango anotó su primer gol con Nacional en la Liga Betplay

La novela del 'Chicho' Arango en el presente mercado de fichajes llegó a su fin luego de que Atlético Nacional hiciera oficial la confirmación de su llegada el sábado 31 de enero, fecha que quedará enmarcada en su carrera como futbolista profesional, ya que finalmente podrá jugar en el equipo del cual es hincha.

El delantero de 30 años comenzó a entrenar con el equipo de buena manera y en el marco de la fecha 7 recibió su primera convocatoria y sus primeros minutos. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando 'Chicho' le bastaron solamente nueve minutos del duelo ante Alianza FC para hacer su primera anotación con el club 'verdolaga'.

Chicho Arango marcó golazo con Nacional

El sábado de 31 de enero fue una fecha que quedó enmarcada en la historia del cuadro 'verdolaga', no solo porque se llevó a cabo el "Partido de la historia" contra el Inter de Miami, en donde se vio el regreso de Messi a Colombia para jugar frente a Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, sino también porque se vio el regreso del 'Chicho' Arango a Colombia.

El delantero con paso por la Selección Colombia arribó al Fútbol Profesional Colombiano tras cinco años desde su salida. Arango siempre había demostrado su cariño y respeto por la institución 'verdolaga', pero su fichaje solo se pudo confirmar hasta la temporada 2026.

'Chicho' se puso en forma, entrenó de la mano de Diego Arias y sus demás compañeros a la par y finalmente llegó el momento de disputar su primer partido de titular, en el cual también aprovecharía para marcar su primer gol.

Arango brilló en su debut en el Atanasio Girardot abriendo el marcador en la victoria y goleada ante Alianza FC. El goleador logró cazar un balón que quedó rebotando adentro del área chica del club de Valledupar para vencer al portero, Juan Camilo Chaverra, con un remate de pierna izquierda.

Contrato de 'Chicho' Arango con Nacional

Arango llega a Atlético Nacional con contrato en condición de préstamo por un año con un importante cargo de 500 mil dólares. Adicionalmente, los equipos pactaron una opción de compra, que quedó estipulada en 1,5 millones de dólares por el 60% del pase de atacante.