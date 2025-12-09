Dimayor advierte sobre el futuro del Deportivo Pereira: “una falta de respeto”

El presidente de laDimayor, Carlos Mario Zuluaga, habló para los micrófonos de Win Sports y aseguró que a partir de este miércoles 10 de diciembre habrá asamblea en la entidad que preside para tratar algunos temas importantes de cara a las competencias del 2026.

Zuluaga también se refirió al caso del Deportivo Pereira, equipo histórico del fútbol colombiano que vive momentos de altísima tensión como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa, donde según reportes se presentan deudas cercanas a los 3.800 millones de pesos, situación que ha incluido demoras de hasta 8 meses en algunos pagos de salarios.

Dimayor pidió respeto para el Deportivo Pereira

El presidente envió un mensaje contundente para los clubes que están buscando sacar beneficio de la posible desaparición del Deportivo Pereira, recordando que tanto Unión Magdalena como Envigado tendrían pensado solicitar en la asamblea de la Dimayor que se les pueda mantener la categoría ante un retiro del reconocimiento deportivo para el cuadro ‘matecaña’.

“Es una falta de respeto con Pereira, ellos recibieron una notificación y tiene un tiempo para realizar los pagos, hoy el equipo tiene el reconocimiento deportivo vigente, si lo pierden ahí haremos una asamblea extraordinaria para decidir qué haremos, hasta ese punto no haremos nada”, dijo Zuluaga.









¿Hasta cuándo tiene Pereira para salvar su reconocimiento deportivo?

El pasado 2 de diciembre la Inspección de Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte anunció la notificación de la suspensión del reconocimiento deportivo al equipo del Pereira, una situación que le permite al conjunto ‘matecaña’ tener un tiempo (según reportes serían 10 días) para poder apelar la decisión y ponerse al día con las obligaciones pendientes.

El Deportivo Pereira sabe de esta delicada situación que podría acabar con la desaparición del club, por eso, anunció el pasado 26 de noviembre que la empresa Group Empresarios Full será el nuevo dueño del equipo, sin embargo, la rueda de prensa que anticiparon no se ha presentado y la incertidumbre de los hinchas es cada vez más alta, sabiendo que el Pereira tendría hasta el próximo viernes para darle solución a esta crisis.