Tradicional equipo del FPC se desarma: 12 bajas confirmadas

Terminó la temporada del Fútbol Profesional Colombiano para la mayoría de los equipos. Solo está el Deportes Tolima y Junior de Barranquilla en la pelea por definir el título liguero y Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín que definirán la Copa BetPlay.

En ese orden de ideas, la mayoría de los clubes del balompié colombiano ya están pensando en salidas y en incorporaciones para afrontar el 2026 con sus respectivas obligaciones. Uno de ellos es nada más ni nada menos que el Atlético Huila que perdió una chance grande de ascender a la máxima categoría y jugará nuevamente en el Torneo BetPlay.

Con el Atlético Huila hay que tomar las cosas con pinzas, pues, el club se quedó sin estadio por las fallas estructurales que tiene el Guillermo Plazas Alcid y estaban buscando mudarse para el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca. Las negociaciones se pausaron y esperan a que se lleve a cabo una Asamblea de la DIMAYOR para definir su mudanza de Neiva.

Además de esa salida de la ciudad que los ha acogido desde su creación como institución, para el 2026 el club anunció varias bajas, entre ellos, referentes como Sebastián Hernández u Omar Duarte.

LAS 12 BAJAS DEL ATLÉTICO HUILA PARA AFRONTAR EL ASCENSO

Infortunadamente, el Atlético Huila no pudo llegar a la final del Torneo BetPlay y tendrá que esperar otro año en busca de sellar su ascenso y su regreso esperado para la Liga BetPlay. Estos malos resultados huilenses que se quedó a nada de instalarse en la definición del título significaron el final para varios de los jugadores de la plantilla actual.

Mientras se espera por la definición de dónde jugará el Atlético Huila para el 2026 y para el futuro se ha pausado, pero no así la continuidad de estructurar un equipo competitivo. Por esta razón, el equipo huilense escribió en las redes sociales un comunicado en el cual oficializa la salida de 12 futbolistas.

En el comunicado se podía leer que, “por vencimiento de términos contractuales o mutuo acuerdo, el vínculo laboral con los siguientes jugadores finalizará a partir del 15 de diciembre del presente año: Sebastián Hernández, Francisco Rodríguez, Omar Duarte, Luciano Ospina, Hugo Mena, César Salguero, Federico Arbeláez, Sleyther Lora, Sebastián Ayala, Brayan Castro, Cristian Baldovino y Jhonatan Herrera. Todos ellos, sin excepción, han sido profesionales ejemplares dentro y fuera de la cancha, dejando una huella positiva en la institución”.

Entre las salidas, las más sensibles son las de los jugadores experimentados, Sebastián Hernández, Francisco Rodríguez y Omar Duarte. Justamente, el club referenció la importancia de Hernández, “hacemos una mención especial al eterno capitán Sebastián Hernández, quien durante años ha demostrado entrega, liderazgo, resiliencia y un compromiso inquebrantable con nuestros valores”.









También le dedicaron palabras a Francisco Rodríguez y a Omar Duarte, “a Francisco Rodríguez y Omar Duarte les extendemos un agradecimiento profundo por el tiempo que dedicaron a compartir con nuestros jugadores de Formativas, brindándoles experiencias de vida, guía deportiva y valiosos consejos para su futuro”.

Habrá que esperar la conformación de las altas para el Atlético Huila que persigue la ambición de volver a estar en la Liga BetPlay para el 2027. Tendrá que salir campeón en alguno de los dos semestres para poder acercarse a la máxima categoría.