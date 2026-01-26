Logo Deportes RCN Vertical
Falcao

Dimayor confirmó decisión de última hora con Falcao

El futbolista había sido sancionado con cuatro fechas luego de sus últimas declaraciones en 2025-I.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Dimayor confirmó decisión de última hora con Falcao García
Radamel Falcao García, futbolista colombiano // AFP

La Dimayor emitió este lunes 26 de enero la resolución 05 de 2026, en donde confirma la reducción de la suspensión de Radamel Falcao García de cuatro a dos fechas, por lo que queda habilitado para jugar con Millonarios FC, club que lo contrató para este 2026-I.

Es pertinente recordar que Falcao fue sancionado debido a las declaraciones que dio en rueda de prensa el 19 de junio de 2025 posterior a la eliminación de Millonarios frente a Independiente Santa Fe por cuadrangulares de la Liga BetPlay. Allí, el delantero insinuó que hubo malos arbitrajes en contra de los Embajadores y que a él, lo "robaron".

Millonarios definió su técnico para la fecha 3 de Liga BetPlay

Así, Dimayor resolvió que Falcao sería suspendido con cuatro fechas sin poder actuar en las competiciones organizadas por esta entidad y lo obligó a pagar una multa de $21.352.500. Inicialmente no hubo ruido debido a que el futbolista se desligó de Millonarios.

Noticia en desarrollo...

