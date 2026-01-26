Dimayor confirmó decisión de última hora con Falcao

La Dimayor emitió este lunes 26 de enero la resolución 05 de 2026, en donde confirma la reducción de la suspensión de Radamel Falcao García de cuatro a dos fechas, por lo que queda habilitado para jugar con Millonarios FC, club que lo contrató para este 2026-I.

Es pertinente recordar que Falcao fue sancionado debido a las declaraciones que dio en rueda de prensa el 19 de junio de 2025 posterior a la eliminación de Millonarios frente a Independiente Santa Fe por cuadrangulares de la Liga BetPlay. Allí, el delantero insinuó que hubo malos arbitrajes en contra de los Embajadores y que a él, lo "robaron".

Así, Dimayor resolvió que Falcao sería suspendido con cuatro fechas sin poder actuar en las competiciones organizadas por esta entidad y lo obligó a pagar una multa de $21.352.500. Inicialmente no hubo ruido debido a que el futbolista se desligó de Millonarios.

Noticia en desarrollo...