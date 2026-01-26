Millonarios definió su técnico para la fecha 3 de Liga BetPlay

Millonarios FC tomó una decisión clave de cara a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, en medio de un complejo arranque de semestre que ha generado inquietud tanto en la dirigencia como en la hinchada azul.

En esa jornada, el conjunto bogotano visitará a Deportivo Pasto el próximo miércoles 28 de enero a las 8:30 p. m. en el estadio Departamental Libertad, en un compromiso que aparece como determinante para el rumbo inmediato del equipo.

El mal presente deportivo ha puesto en el centro del debate la continuidad de Hernán Torres como director técnico, teniendo en cuenta que Millonarios no ha logrado sumar puntos en las dos primeras fechas del campeonato.

Las derrotas consecutivas han incrementado la presión sobre el cuerpo técnico, y durante los últimos días se instaló con fuerza la posibilidad de que Torres dejara su cargo antes de disputar la tercera jornada del torneo.

Hernán Torres sigue como técnico de Millonarios

Sin embargo, tras analizar la situación, Millonarios definió que Hernán Torres seguirá siendo el entrenador, al menos para el duelo del miércoles frente a Deportivo Pasto, partido que será clave para evaluar el futuro del proceso.

El equipo embajador llega a este compromiso tras caer ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante y luego perder frente a Junior en El Campín, resultados que lo mantienen sin unidades en la tabla de posiciones.

Millonarios: técnicos candidatos para remplazar a Hernán Torres

En paralelo, ya han comenzado a circular nombres de posibles reemplazantes en caso de que la situación no mejore. Entre los técnicos que han sonado están Ariel Holan, Rafael Dudamel y Gustavo Álvarez, todos con experiencia reciente en el fútbol sudamericano.

¿Falcao jugará en Pasto vs Millonarios?

Otro de los temas que rodea el presente de Millonarios es la situación de Radamel Falcao García, quien sigue sancionado y no ha podido debutar oficialmente en la Liga BetPlay con el club capitalino.

La institución continúa a la espera de una respuesta sobre la apelación de la sanción impuesta al delantero, que inicialmente es de cuatro fechas. La intención de Millonarios es que esta se reduzca a dos partidos, lo que abriría la puerta para un pronto regreso del Tigre a las canchas.