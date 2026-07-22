Dimayor dio un paso clave por los derechos de televisión: expectativa por reunión extraordinaria

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) convocó una asamblea extraordinaria de clubes afiliados para el próximo 29 de julio, una reunión que podría marcar el rumbo económico del fútbol profesional colombiano en los próximos años.

Entre los temas más relevantes del orden del día sobresale la presentación del estado de la invitación para recibir ofertas por los Derechos Audiovisuales y Digitales de las competiciones entre 2027 y 2030, así como la discusión sobre un nuevo modelo de distribución de esos ingresos entre los equipos.

La reunión del 29 de julio será determinante para conocer el avance del nuevo proceso de comercialización de los derechos audiovisuales, una decisión que tendrá impacto directo en los ingresos de los clubes y en el futuro del fútbol profesional colombiano.

DIMAYOR convocó a asamblea extraordinaria para definir el futuro de los derechos de televisión

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución No. 020 del 22 de julio de 2026, firmada por el presidente de la entidad, Carlos Mario Zuluaga Pérez. La reunión se realizará de manera presencial en el Hotel Casa Dann Carlton de Bogotá, a partir de las 10:00 de la mañana.

El punto que genera mayor expectativa es la actualización del proceso para recibir propuestas relacionadas con la comercialización de los derechos audiovisuales y digitales de las competencias organizadas por la DIMAYOR para el periodo 2027-2030.

Este proceso resulta clave para el futuro financiero de los clubes, ya que definirá el modelo de explotación comercial de las transmisiones del fútbol colombiano durante los próximos años. Además, la agenda contempla un espacio para analizar alternativas en la distribución de los ingresos provenientes de los derechos de televisión, un asunto que históricamente ha generado diferencias entre las instituciones afiliadas.

Los derechos de TV vuelven al centro del debate: la DIMAYOR prepara una reunión decisiva

La asamblea también conocerá el estado actual de las negociaciones con Stats Sports Group Limited, empresa vinculada al desarrollo tecnológico y de análisis de rendimiento deportivo, aunque la resolución no entrega mayores detalles sobre el alcance de esas conversaciones.

Además del debate sobre los derechos audiovisuales, los clubes abordarán asuntos administrativos y de gobierno corporativo. Entre ellos aparecen el informe de gestión de la presidencia con corte al 30 de junio de 2026 y la elección de dos nuevos integrantes de la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR.

La resolución también establece que los delegados que no ostenten la representación legal de sus clubes deberán presentar el poder correspondiente antes del 28 de julio, mientras que las instituciones con reconocimiento deportivo próximo a vencer deberán acreditar previamente la renovación del mismo.