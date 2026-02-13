Dolor en Santa Fe: anunciaron que importante fichaje no llegará

Independiente Santa Fe anunció que el defensor central colombiano, Brayan Andrés Ceballos, no llegará a la institución luego de haber llegado a un acuerdo en los términos y las condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS, conjunto dueño de los derechos deportivos del jugador.

El equipo rojo de la capital del país explicó que debido a la Ley de insolvencia 1116 no es posible la contratación del defensor luego de que el club estadounidense exigiera unas garantías bancarias que soporten la negociación.

Lea también: Santa Fe tendría dos novedades y una baja sensible vs América

Brayan Ceballos no llegará a Independiente Santa Fe

Luego de semanas de negociación y cuando todo apuntaba a la contratación de Brayan Ceballos, el comunicado de Independiente Santa Fe confirma que el defensor de 24 años no llegará a la institución ‘cardenal’, un jugador que para el técnico Pablo Repetto era prioridad.

Habían llegado reportes de la cifra histórica que Independiente Santa Fe iba a desembolsar por el joven futbolista, 1,2 millones de dólares por sus derechos deportivos, una importante suma de dinero que pocas veces se invierten por un solo jugador.

Lea también Santa Fe pondría color azul en su camiseta y abrió el debate entre sus hinchas

Las declaraciones del presidente de Santa Fe sobre el fichaje de Ceballos

Cierta polémica provocó unas palabras del presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, que en medio de las negociaciones por Ceballos dejó claro que el apoyo de la hinchada en la compra de abonos para lo que será la fase de grupos de la Copa Libertadores iba a ser determinante para concretar el fichaje, pues la inversión que se realizaría era bastante grande.

Hoy en día, la afición ha respondido con algo más de 6.500 abonos para el certamen continental, un torneo que es prioridad para el técnico Repetto y las aspiraciones del club, que anunció también que seguirán buscando lo mejor para el equipo con miras a ese competencia.