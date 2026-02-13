Santa Fe tendría dos novedades y una baja sensible vs América

La sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I está por terminar con un atractivo duelo que se ha venido calentando en los últimos días. Independiente Santa Fe tendrá que ir al Pascual Guerrero para enfrentar al América de Cali. Este juego será el penúltimo de la jornada, dado que aplazaron el Deportivo Pereira vs Alianza Valledupar.

Hugo Rodallega figurará como titular y buscará romper la historia frente al América de Cali, el equipo que nunca ha ocultado que es el de sus amores. Rodallega nunca le ha marcado al cuadro escarlata, siendo este el único rival de la primera división al que no le ha anotado.

Santa Fe y América de Cali están en una situación similar con siete unidades cada uno. Para este encuentro, el elenco local no podrá contar con Josen Escobar ni tampoco con Nicolás Hernández. Ambos jugadores deben cumplir sanciones. A Josen el Comité Disciplinario no le dio la mano con la reducción de fechas, y Hernández vio la roja ante Atlético Nacional.

LAS NOVEDADES Y LA BAJA DE SANTA FE PARA ENFRENTAR AL AMÉRICA DE CALI

Aunque a Pablo Repetto no le gusta dar a conocer la lista de convocados el día antes del partido como era habitual con Jorge Bava y con Francisco ‘Pacho’ López, ya hay detalles que se han podido saber tras el viaje del plantel a Cali para afrontar la sexta fecha.

De acuerdo con información de Miguel París, Santa Fe tendrá dos regresos para la visita a Cali. Uno de ellos es la vuelta de Yilmar Velásquez que ya superó unas molestias físicas que lo había afectado en los últimos partidos, y el otro, es justamente el volante Jhojan Torres.

Ese tema de la no convocatoria de Jhojan Torres y sí la de Kilian Toscano llamó la atención y Pablo Repetto afirmó que tomó la decisión porque tiene 18 jugadores que concentran partido a partido y que pasa por decisiones técnicas simplemente. Los dos volantes de marca regresan.

Con esto, Pablo Repetto podría volver a tener a sus tres volantes de marca desde el principio con la presencia de Yilmar Velásquez al lado de Ewil Murillo y Daniel Torres que le ha servido bastante en las primeras fechas y en la Superliga BetPlay ante Junior de Barranquilla.

Entre las ausencias, Santa Fe habría viajado sin Kilian Toscano, jugador de rotación ni con Alexis Zapata, que viene siendo suplente en esta gestión de Pablo Repetto, pero que indudablemente es una baja sensible por el jugador que es, porque conoce a la perfección el Pascual Guerrero y porque ha sido un futbolista clave desde que llegó en el primer semestre del 2025 bajo la dirección de Jorge Bava y ‘Pacho’ López.

Además de estas dos ausencias, Santa Fe todavía no tendría a sus dos últimas contrataciones. Mientras se ponen a punto, Juan Sebastián Quintero ni Mateo Puerta harán parte de esta convocatoria. Quedaría por definir la llegada de otros dos futbolistas, entre ellos, un central y un extremo internacional.