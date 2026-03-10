Dudamel no se guardó nada contra Gamero tras reemplazarlo en Cali

Deportivo Cali vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras anunciar un inesperado cambio en su plantilla al dar por finalizado el paso de Alberto Gamero en el banquillo técnico tras los malos resultados que se han venido dando desde la temporada 2025.

El cuadro 'azucarero', con la llegada de Alberto Gamero, llenó de ilusión a todos los fanáticos que conocen su amplia trayectoria. Sin embargo el estratega samario terminó decepcionando y las directivas del club tomaron la decisión de destituirlo de su cargo para darle una nueva oportunidad a Rafael Dudamel, quien aprovechó para enviarle un inesperado mensaje a 'tito'.

Lea también James Rodríguez y un anti récord que lo complica a menos de 100 días del Mundial

Dudamel le agradeció a Gamero por su trabajo

Este mal rendimiento deportivo en la competencia local fue lo que le terminó costando el cargo a Alberto Gamero, quien tras la derrota ante Once Caldas anunció su renuncia, dándole paso a la mesa directiva de escoger a su reemplazo para corregir el camino que dejó y en donde el candidato idóneo que ya fue presentado es Rafael Dudamel, quien vuelve a casa para intentar salir campeón de nuevo.

El estratega venezolano llega a asumir un nuevo reto en el banquillo del cuadro 'azucarero', tal como lo hizo en la temporada 2021-22, tras varios meses en los que no había vuelto a dirigir por la inesperada salida que tuvo en Deportivo Pereira.

Dudamel se mostró bastante satisfecho con este reto más que afrontará en su trayectoria como director técnico y una de las primeras decisiones que tomó tras ser confirmado en el cargo fue agradecerle a Alberto Gamero por el gran trabajo que hizo en Cali y demostrarle todo su respeto, ya que encontró muy bien al equipo en distintos aspectos.

"Ya tuvimos un primer encuentro muy corto, muy rápido en donde uno intenta aprovechar cada minuto cada sesión. Va a haber muy poco tiempo de trabajo, pero quiero hacer un paréntesis y aprohvechar para mencionar que me siento privilegiado de hoy ocupar el lugar del profesor Alberto Gamero al que le quiero mandar un abrazo, le quiero manifestar mi respeto y admiración. Todos los entrenadores sabemos lo duro de esta carrera. He encontrado un grupo físicamente bien preparado, tácticamente muy bien y que indiscutiblemente me va a hacer el trabajo fácil a mi".

En otras noticias: Revolcón en la entrada a los 8 de la Liga Betplay

¿Cómo le fue a Rafael Dudamel con Deportivo Cali?

El venezolano de 53 años arribó al cuadro 'azucarero' en septiembre de 2021 y en un par de meses logró sacar campeón al equipo de la Liga Betplay. Completó un total de 55 partidos en los que dejó un saldo de 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas.