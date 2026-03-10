James Rodríguez y un anti récord que lo complica a menos de 100 días del Mundial

Se está acercando el final de la espera para que James David Rodríguez se estrene con el Minnesota United después de que tuviera uno que otro problema físico que lo dejó afuera de la competencia en estas primeras tres fechas disputadas. James completó varias sesiones de entrenamiento y alcanzó a estar en el juego con el Cincinnati, pero no pudo sumar minutos relegado en el banquillo de suplentes.

Aunque fue convocado para el partido ante el Nashville en la tercera fecha, el volante se cayó de la lista a pocas horas de que arrancara el juego. El viernes estuvo en dudas y el sábado fue desafectado de manera oficial. En ese sentido, se complica su convocatoria a la Selección Colombia por la poca regularidad que ha tenido el cucuteño.

Este fin de semana debutará con el club minesotano en la visita al Vancouver Whitecaps el domingo 15 de marzo. Si llega a sumar un minuto rompería un anti récord que lo afecta de cara a la Fecha FIFA y al Mundial. James ya lleva más de 100 días sin jugar un partido oficial.

EL ANTI RÉCORD QUE COMPLICA A JAMES RODRÍGUEZ

Y es que, James Rodríguez ya suma casi cinco meses sin jugar un partido de manera oficial. Desde noviembre cuando jugó con el León de México en un encuentro que sirvió como su despedida en suelo mexicano y que sembró las dudas con su próximo rumbo deportivo. Firmó con Minnesota y no ha podido debutar.

Desde ese encuentro por la fase regular del Apertura 2025, James Rodríguez ya lleva 115 días sin ritmo y sin competencias más allá de los entrenamientos que ha tenido con el Minnesota United y sus sesiones en solitario. El cucuteño tuvo una ausencia grande de partidos sin disputar en la época en que jugó en Sudamérica.

Fue en el 2023 cuando tomó la oferta del Sao Paulo y, entre abril y junio, duró 107 días sin jugar. Por ahora van 115 días desde su salida del León y, a la espera de que llegue el domingo esa falta de ritmo podría extenderse a 120 días sin disputar un juego.

Afortunadamente hay tranquilidad con el presente de James Rodríguez para ese encuentro ante el Vancouver Whitecaps, pues, en la última sesión de entrenamiento, el colombiano estuvo en toda la práctica, de principio a fin, ya recuperado de las molestias físicas.

Su regreso se dará una semana antes de las concentraciones con las selecciones para la Fecha FIFA en la que Colombia enfrentará a Croacia y a Francia, y con poco más de 90 días para que arranque el sueño mundialista del seleccionado cafetero en Estados Unidos, Canadá y México.