Dudamel reveló problema contra Alianza: Deportivo Cali, en problemas

Tras el empate reciente frente a Independiente Santa Fe, el técnico Rafael Dudamel dejó claras sus sensaciones y, sobre todo, puso la mirada en el próximo reto de Deportivo Cali: el duelo ante Alianza Valledupar este domingo a las 4:00 p.m., por la fecha 13 de la Liga.

Dudamel se refirió al proceso de consolidación de jóvenes talentos dentro del equipo. Lejos de atribuirse méritos, destacó el trabajo previo y la proyección de futbolistas como Matías, quien ya venía destacándose antes de su llegada. “Yo no me voy a colgar la medalla. Mi tarea es acompañar ese crecimiento”, señaló.

El técnico enfatizó en la exigencia que implica competir en un club como el Cali, donde los resultados mandan. “En los equipos grandes hay que ganar. Cuando tienes una base consolidada, puedes ir sumando jóvenes poco a poco”, explicó. Bajo esa línea, insistió en la importancia de la paciencia para los nuevos jugadores, quienes deben aprovechar cada oportunidad.

Dudamel reconoció el peso del Titi Rodríguez: "Todavía le queda un partido de sanción"

Dudamel dejó claro que, aunque apuesta por el desarrollo de la cantera, el presente exige eficacia. Sin Titi, por ahora, el reto será encontrar soluciones inmediatas para volver a sumar de a tres.

El entrenador venezolano fue directo al referirse a una de las principales ausencias del equipo: la de Titi Rodríguez, quien aún debe cumplir una fecha de suspensión. Dudamel reconoció el peso del delantero dentro del plantel y lo que representa en la planificación ofensiva. “Todavía le queda un partido de sanción. Cuando ya lo tengamos habilitado y podamos contar con él, tomaremos decisiones”, explicó, dejando entrever que su regreso abrirá nuevas alternativas en ataque.

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En ese sentido, el estratega no ocultó la expectativa que genera la posibilidad de juntar a Rodríguez con otros referentes ofensivos. “Tener al ‘Titi’ y tener a Dineno es una tentación muy grande”, afirmó, aunque aclaró que por ahora su enfoque está exclusivamente en el compromiso inmediato. “Hoy solo pienso en el partido del domingo, para el que no tengo al ‘Titi’. Cuando estén los dos, podré hablar con más certeza”, añadió.