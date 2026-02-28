Duro golpe para el Medellín: referente se rompió el ligamento

El Deportivo Independiente Medellín y el técnico Alejandro Restrepo vuelven a ser el centro de atención en el mundo del fútbol, no solo por haber conseguido su reciente clasificación a la fase III de la fase previa de la Copa Libertadores, sino por las complicaciones que tendría para el desarrollo de esta competencia y de la respectiva Liga Betplay.

Y es que en las últimas horas se dio a conocer que Alejandro Restrepo recibió tres fechas de sanción en la liga colombiana por una conducta indebida en el pasado duelo ante Llaneros y además el equipo ‘poderoso’ sufre novedades en su departamento médico.

Referente del Medellín se rompió el ligamento cruzado

De acuerdo con el comunicado del equipo rojo de Antioquia, Leider Berrio sufrió ruptura completa de ligamento cruzado anterior y requiere manejo quirúrgico para su recuperación, una lesión que lo deja fuera de las canchas por todo este semestre.

Otros futbolistas también presentan molestias físicas, pero no de la gravedad de Berrío, como el caso de Leyser Chaverra, quien presentó un trauma en hiperextensión de rodilla con fisura subcondral de tibia y su incapacidad dependerá de su evolución clínica, mientras que John Montaño, uno de los nuevos fichajes para esta temporada, cursa con lesión muscular de bajo grado en el bíceps femoral izquierdo y su tiempo de incapacidad también dependerá de su evolución.

¿Cuándo juega Medellín por la Copa Libertadores?

Para la última fase previa de la Copa Libertadores 2026, el equipo ‘poderoso de la montaña’ se tendrá que ver las caras contra el conjunto uruguayo de Juventud de Las Piedras, que recordemos eliminó en la ronda pasada al Guaraní de Paraguay.

Esta serie se llevará a cabo los días 5 y 12 de marzo, donde Independiente Medellín cerrará la contienda jugando en condición de local en el Estadio Atanasio Girardot, teniendo en cuenta que antes de esos duelos el equipo colombiano tendrá acción en la liga local enfrentando al Atlético Bucaramanga este sábado 28 de febrero.

