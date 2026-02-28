¿Debut de James con el Minnesota? Hora y dónde ver el partido contra Cincinnati

Aunque la expectativa es alta, el debut de James Rodríguez en la MLS no está garantizado. Así lo dejó claro el técnico del Minnesota United, Cameron Knowles, quien, pese a confirmar la evolución del colombiano, también envió un mensaje prudente sobre su estreno, este sábado a las 4:30 p. m. de Colombia.

“No es obligatorio que juegue en este partido. Veremos cómo se desarrolla”, afirmó el entrenador, bajando la presión en torno al esperado regreso del ‘10’, que ya trabaja a la par de sus compañeros tras varios días de incertidumbre administrativa y deportiva.

El mediocampista, que no disputa un partido oficial desde noviembre pasado con la Selección Colombia, tuvo que esperar más de lo previsto para integrarse completamente al grupo. Su fichaje, oficializado el 6 de febrero, estuvo condicionado por la aprobación de su permiso de trabajo, documento que solo recibió a mediados de la semana anterior.

James fue claro con su objetivo: llegar en plenitud física y futbolística al Mundial con la Selección Colombia

A esto se sumó el calendario del equipo, que encadenó cuatro compromisos consecutivos fuera de casa, tres de pretemporada y uno ya por liga, lo que dificultó su adaptación inmediata.

Minnesota logró victoria ante Sporting Kansas City, empate sin goles frente a DC United, derrota contra Charlotte y un 2-2 en el debut liguero ante Austin FC, partido en el que James no fue convocado.

Ahora, con la documentación en regla y los primeros entrenamientos, el panorama cambia para el colombiano, que entra en la órbita del equipo en un momento clave, no solo para el club, sino también para su carrera.

De aquí al 23 de mayo, podría disputar hasta 14 encuentros, una ventana fundamental para recuperar ritmo competitivo de cara al Mundial de 2026.

Durante su presentación, James fue claro con su objetivo: llegar en plenitud física y futbolística a la cita orbital. Para ello, la continuidad será determinante, y su paso por la MLS aparece como una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión.

¿Debut de James con el Minnesota? Hora y dónde ver el partido contra

Por ahora, la decisión final queda en manos del cuerpo técnico. La ilusión está instalada, pero el debut, al menos por ahora, sigue en suspenso, jugarán contra Football Club Cincinnati en casa, en el Allianz Field en la ciudad de Saint Paul, estado de Minnesota.

La transmisión será exclusiva a través de Apple TV, que tiene derechos de la MLS y partidos en exclusiva, para Estados Unidos y el mundo.