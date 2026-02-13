El 'Arriero' no se guardó nada tras la victoria vs Junior: "El equipo fue una máquina"

Uno de los grandes partidos de la sexta fecha fue nada más ni nada menos que el encuentro entre Once Caldas contra el Junior de Barranquilla en el Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Hubo oportunidades para ambas escuadras, pero todo quedó en manos del cuadro local que sacó adelante el resultado para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Once Caldas entrena muy bien los pelotazos de Joan Felipe Parra que se quedó con la titularidad en el arco supliendo a James Aguirre. El guardameta fue clave para abrir el marcador con asistencia de cancha a cancha y anotación de Jefry Zapata. Junior empató gracias a Joel Canchimbo y Michael Barrios marcó el segundo con un golazo.

Con el resultado a su favor, Once Caldas se pone en la cuarta casilla de la Liga BetPlay con diez unidades y Hernán Darío Herrera se sigue afianzando en el rentado local. Lo que le queda al ‘Arriero’ es nada más ni nada menos que meterse en una instancia final y poder darle el título al cuadro caldense. El entrenador antioqueño analizó la importante victoria en el Palogrande.

LAS VIRTUDES QUE LLEVARON A LA VICTORIA

Tras el resultado a favor de Once Caldas, Hernán Darío Herrera analizó en la rueda de prensa las virtudes que llevaron a esa victoria, “hay que felicitar al cuerpo técnico en su totalidad, a los jugadores, lo que se planificó en semana se hizo muy bien. Le ganamos al campeón y el equipo demostró mucho. Seguimos sumando, trabajando y lo de hoy fue organizado en semana, sabíamos lo que es el Junior, cambiamos el modelo de juego para bien y se gana, se suma. Hemos venido luchando contra muchas cosas”.

Uno de los factores que permitió ganar el juego y contrarrestar al Junior fue el módulo que tuvo que cambiar con la lesión de Jaime Alvarado, “lo hemos hecho muchas veces. Cuando vamos perdiendo lo hemos hecho. Con el cuerpo técnico hemos hablado de cómo enfrentar a este Junior y sacrificamos a un volante de salida, jugamos con dos extremos y dos nueves, Jefry y Dayro y esperamos seguir consolidando eso. No es la única vez que hemos jugado así. Esperamos seguir con la misma manera de jugar”.

Joan Parra fue vital y lo comparó con René Higuita, “tiene cosas de René Higuita y lo viene demostrando. Este partido no le voy a quitar ese mérito si quiere ir al arco contrario que vaya. Después de René sería Parra y Kevin Mier que juegan así normalmente”.

Además, destacó el buen nivel de Jefry Zapata, quien abrió el marcador, “Jefry anda en un muy buen momento, debo ver en dónde ubico a Jefry. El único partido que no jugamos bien fue contra Alianza Valledupar. Le pudimos hacer más goles, pero se enfrentaron dos equipos muy grandes y ganamos nosotros gracias a Dios”.

‘ARRIERO’ HERRERA: “TENGO QUE VALORAR MUCHO LA DEFENSA”

Sobre lo que necesita Nacional para seguir por la misma senda ganadora, “no hay que cambiar mucho, el equipo fue una máquina, todos muy ordenados. Me criticaron el cambio de Iván (Rojas), Alvarado (Jaime) venía haciendo las cosas bien y adelante tengo muchas variantes. Me falta Roa que esperamos que sume cuando regrese a los entrenamientos. Las variantes nos dan resultados, Iván a pesar de que no jugaba hace rato me alegra por lo que hizo.

Atrás sí hay que mejorar mucho, por eso esta Panelo Valencia, Rozo, y por eso estamos el cuerpo técnico mejorando lo que hemos visto hoy porque no podemos cometer errores en un saque de banda propio y no podemos perdonar eso en el Once Caldas”.

Justamente, de los detalles defensivos afirmó que, "tengo que valorar mucho la defensa. Los jugadores que tiene Junior son muy buenos, uno enfrentar a Canchimbo (Joel) muy complicado, a Paiva (Guillermo), Teófilo, Muriel (Luis Fernando), Cristian Barrios, el gol vino por un error de nosotros nada más, Kevin Cuesta se cae y ahí viene el gol. Los goles que nos han hecho han sido seis y creo que han sido errores de nosotros”.