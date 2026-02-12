Dimayor anunció la reprogramación de dos partidos de Millonarios

La Dimayor anunció oficialmente la reprogramación de dos partidos de Millonarios correspondientes a la Liga BetPlay 2026-I, ajustes que modifican el calendario del equipo azul para las próximas semanas.

Este jueves 12 de febrero se confirmó que los compromisos ante Deportivo Pereira y Fortaleza tienen nuevas fechas y horarios, en una decisión que impacta directamente la planificación deportiva del conjunto albiazul.

Nuevas fechas y horarios de partidos de Millonarios

El duelo Millonarios vs Deportivo Pereira, válido por la novena fecha, se disputará el martes 24 de febrero a las 7:30 p. m. en el estadio El Campín, escenario habitual del equipo bogotano.

El encuentro Millonarios vs Fortaleza, correspondiente a la fecha 14, quedó programado para el domingo 29 de marzo a las 6:20 de la tarde, también en el estadio El Campín.

Cabe recordar que el partido frente a Pereira estaba inicialmente fijado para el jueves 5 de febrero, pero no pudo llevarse a cabo debido a que la grama del estadio entró en un tratamiento especial, lo que obligó a postergar el compromiso.

El mantenimiento del terreno de juego fue una medida preventiva tras los inconvenientes que se presentaron en jornadas anteriores, cuando las condiciones climáticas y los eventos extradeportivos afectaron el estado del campo.

Con este nuevo calendario, Millonarios ajustará cargas y planificación en un semestre que ha sido exigente tanto en lo deportivo como en la logística del club.

En cuanto al presente futbolístico, el equipo suma cinco puntos en seis fechas en la Liga BetPlay 2026-I, un rendimiento que lo mantiene fuera de los puestos de privilegio en la tabla.

De la mano del entrenador Fabián Bustos, el conjunto embajador espera mejorar su desempeño en las próximas jornadas y encaminarse hacia el objetivo de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay, en un campeonato que aún ofrece margen de reacción.