Este Miércoles juega Millonarios, luego de la suspensión de tres fechas en el escenario deportivo, así luce El Campín tras el plan de contingencia: la entidad que arregla la grama confirmó que se mantiene el concierto del próximo 28 de febrero. Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, aseguró que se han llevado las acciones para recuperar el césped.

Las empresa encargada del césped, en cabeza de su gerente, aseguró sobre los procesos que lleva la grama: “Bueno, hicimos un proceso a partir del momento que se nos inició el plan de contingencia. Hemos trabajado 24 horas durante todos estos días, hicimos un proceso inicial de recambios de las zonas impactadas”.

Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver: "Tuvimos tres zonas en especial bastante impactadas"

El daño fue evidente, el ente reconoció: “Tuvimos tres zonas en especial bastante impactadas, las cuales hicimos los reemplazos, reemplazos se hicieron desde un vivero que tenemos en las afueras alrededor de la misma grama, en las cuales pues se hizo el trabajo de una manera muy efectiva, rápida, con todos los lineamientos y en este momento estamos haciendo ya procesos de alistamiento de la cancha”.

Este miércoles Millonarios enfrena a Águilas Doradas: “acompañamos todo el proceso también con trabajos de oxigenación a terreno, de compactación, tuvimos afortunadamente un clima que mejoró bastante, eso nos ayudaba mucho. Y ya lo que hicimos posterior, fue trabajos de fertilizaciones, todo el tema, digamos agronómico, para que la grama reactive y pues hoy en día tengamos un campo, pues bastante amplio y funcional”.