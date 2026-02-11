Millonarios regresa a El Campín con la obligación de dar un golpe de autoridad, el conjunto albiazul recibirá a Águilas Doradas por la sexta fecha de la Liga BetPlay, el escenario deportivo está en palestra pública, luego de los partidos aplazados por cuenta de la Dimayor.

Dos puntos de quince posibles tienen al equipo en la parte baja de la tabla y con el ambiente cargado de presión. La llegada de Fabián Bustos al banquillo representa un nuevo intento por reencauzar el proyecto deportivo.

Millonarios regresa a El Campín para enfrentar a Águilas luego de tres partidos aplazados por la condición de la grama

El técnico argentino solo ha dirigido un compromiso, pero es consciente de que el margen de maniobra es reducido. Debutar oficialmente ante su afición, en Bogotá, se convierte en una oportunidad clave para sumar la primera victoria del campeonato.

Todo apunta a que Radamel Falcao García sería inicialista. Millonarios necesita ganar para cambiar el ambiente y empezar a escalar posiciones.

En la antesala también generó inquietud el estado del césped de El Campín, afectado por eventos recientes y las lluvias en la capital.

Tras una inspección conjunta entre Dimayor, el club y la empresa administradora del escenario, el partido recibió luz verde, aunque el terreno seguirá bajo observación, esto luego los partidos aplazados Millonarios - Pereira, Santa Fe - Nacional y Fortaleza-América que se iban a jugar entre el 5 y 8 de febrero y fueron aplazados por el mal estado de la cancha.

Carlos Antonio Vélez tuvo una posición específica, en su programa Palabras Mayores, sobre el escenario deportivo: “Dicho me han o me han dicho que ese campo del Campín en el que hoy volverá a ver fútbol, Millonarios Águilas, no lo van a arreglar. No le van a meter un sope (peso), me dijeron ayer. alguien que tiene por qué saberlo”.

"Lo que están haciendo es sacando pedazos del campincito y resembrando en El Campín"

La denuncia del periodista recae sobre los administradores de El Campín: “Me dijo, ni un peso van a meter ahí. Porque como ellos van a tumbar ese estadio, ¿para qué van a enterrar plata? Lo que están haciendo es sacando pedazos del campincito y resembrando en El Campín”.

La posición en el cierre del programa se mantuvo: “Ahí no va a haber absolutamente ningún cambio. Lo único que hicieron fue esperar a que secara y que no lloviera más en Bogotá, pero ahí no va a haber ningún cambio de fondo. O sea que echémonos la bendición que no vaya a llover porque si no eso va a volver a ser un lodazal en los próximos días”.