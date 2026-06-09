“El equipo de mis amores”: la emotiva confesión de Cristian Barrios tras ser campeón

La consagración de Junior de Barranquilla como campeón de la Liga BetPlay 2026-I dejó múltiples imágenes de emoción sobre el césped del estadio Atanasio Girardot.

Una de las más significativas fue la de Cristian Barrios, quien celebró el primer campeonato de su carrera profesional vistiendo la camiseta del club del que se declara hincha desde niño.

“Mi primer título como profesional”: la emoción de Cristian Barrios tras la estrella

Tras el pitazo final que confirmó el bicampeonato rojiblanco, el extremo no ocultó la felicidad por alcanzar una meta que había perseguido desde sus inicios en el fútbol: “Mi primer título como profesional. Ah, más lindo que con la camisa del equipo de mis amores, con el que siempre soñé”, expresó con emoción mientras compartía la celebración con sus compañeros.

Barrios destacó que uno de los factores fundamentales para la conquista del campeonato fue la unión que existió dentro del plantel durante toda la temporada. El atacante resaltó el respaldo permanente entre los jugadores y el ambiente familiar que se construyó en el vestuario.

“Eso también hace parte, como lo dice el capitán, del buen grupo que tenemos, que cuando veíamos a un compañero bajito, lo subíamos, lo arropábamos”, afirmó el futbolista, reflejando la fortaleza colectiva que caracterizó al equipo dirigido por Alfredo Arias.

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El jugador también recordó la manera en que fue recibido desde su llegada al club y cómo ese ambiente contribuyó a consolidar una campaña exitosa: “Creo que este resultado, el título, es porque es un grupo que desde que llegué aquí, desde que llegamos los nuevos, nos acogieron de una forma muy impresionante, como una familia”, señaló.

Finalmente, Barrios atribuyó el éxito del equipo al trabajo realizado durante todo el semestre y a los valores que identifican al plantel: “Es un equipo humilde, un equipo entregado a Dios y creo que hoy es la muestra de todo ese trabajo y ese semestre que hicimos”, concluyó el campeón, una de las piezas importantes en la nueva estrella conquistada por Junior.