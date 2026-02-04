¿Cuándo vuelve el fútbol a El Campín? Atención Millonarios y Santa Fe

La Dimayor confirmó este martes 3 de febrero la suspensión de los próximos tres partidos de la Liga BetPlay que estaban programados en el estadio El Campín, debido al delicado estado de la cancha del principal escenario deportivo de Bogotá.

La decisión se tomó tras las fuertes críticas que generó la condición de la grama durante el reciente compromiso entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín, en el que el terreno presentó serias irregularidades.

Tres partidos tendrán que ser reprogramados por la suspensión de El Campin

Según el ente rector del fútbol profesional colombiano, la medida responde a la necesidad de proteger la integridad de los jugadores, al considerar que el campo de juego representa un riesgo para la práctica deportiva. La determinación contó con el aval de los cuatro clubes bogotanos de la Primera División: Millonarios, Santa Fe, Internacional de Bogotá y Fortaleza.

Los encuentros aplazados son Millonarios vs. Deportivo Pereira (fecha 9), Santa Fe vs. Atlético Nacional (fecha 5) y Fortaleza vs. América de Cali (fecha 5). Por ahora, la Dimayor no estableció fechas para su reprogramación, en un calendario ya ajustado por la anticipada finalización del torneo debido al Mundial de la FIFA.

Se espera que en los próximos días los clubes entreguen información oficial sobre las nuevas sedes y fechas, mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro inmediato de El Campín.

Por ahora queda relegado el escenario para tres de los cuatro equipos bogotanos, en primer lugar, los embajadores recibían al Pereira, el equipo necesita de resultados positivos, recién salieron del último lugar de la tabla.

El equipo cardenal no podrá jugar conta Nacional, los cardenales recién suman su primer triunfo en Liga y no pueden perder pisada del grupo de los ocho. La casa de Fortaleza es el estadio Metropolitano de Techo; Carlos Mario Zuluaga aseguró que el equipo escarlata tenía una restricción, razón por la cual se iba a destinar El Campín, el juego también será reprogramado.

Millonarios volverá contra Águilas al estadio El Campín: Santa Fe hasta el partido contra Junior

El uso del estadio se reanudaría el miércoles 11 de febrero con el partido Millonarios contra Águilas a las 6:30. Por su parte Independiente Santa Fe volvería a El Campin hasta el domingo 22 de febrero contra Junior por la fecha 8 del campeonato.