El otro jugador de Selección Colombia que coquetea con Nacional

Las noticias de fin de año siguen dando de qué hablar en el mercado de fichajes con Atlético Nacional como el protagonista. Por un lado, algunas versiones afirman que el cuadro verdolaga ya inició conversaciones con el entorno de Santiago Arias para preguntar por sus condiciones después de quedar libre del Bahía de Brasil. Racing de Avellaneda también se acercó al lateral de la Selección Colombia.

El futuro de Santiago Arias es una incógnita de cara al Mundial en donde deberá estar en competencia durante estos seis meses para poder consolidarse en la lista definitiva de Néstor Lorenzo como el suplente de Daniel Muñoz. Nacional lo quiere, y, no sería el único jugador mundialista en estar dentro de los planes del equipo antioqueño.

Y es que, la realidad es que Wilmar Barrios, jugador cartagenero de 32 años que sigue en Rusia con el Zenit de San Petersburgo no ha sido un pedido expreso de los directivos ni del cuerpo técnico de Nacional, pero sí de los futbolistas del plantel que han hecho todo tipo de guiños para que el volante llegue próximamente.

LA RESPUESTA VIRAL DE MARLOS MORENO SOBRE WILMAR BARRIOS

En el programa Win Team el lunes 22 de diciembre en Win Sports, la pregunta para iniciar la emisión y para participar con los hinchas era ‘¿qué le regalaría a su equipo de Navidad?’ El invitado fue Marlos Moreno, jugador actual de Atlético Nacional que contestó sin problema al cuestionamiento que formularon, invitando a Wilmar Barrios.

“A Wilmar Barrios”, arrancó Marlos Moreno. Wilmar ha estado en la órbita del ‘Verde’ después de un intercambio de mensajes con algunos jugadores del plantel. El extremo de Atlético Nacional continuó, “he escuchado comentarios, he sabido que él ha querido jugar en Atlético Nacional. Sabemos el jugadorazo que es Wilmar Barrios, lo que nos puede aportar al equipo. Solamente sin pensarlo lo comento”.









Bajo ese panorama, parece cerca que el cartagenero pueda llegar si se le hace fuerza. Ya Jorman Campuzano y Marlos Moreno han tirado ojitos para que el volante salga del Zenit y regrese a la Liga BetPlay donde salió del Deportes Tolima en 2016 con destino a Boca Juniors.

EL INTERCAMBIO DE COMENTARIOS ENTRE JORMAN CAMPUZANO Y WILMAR BARRIOS

Esas declaraciones de Marlos Moreno no aparecieron de la nada, pues, todo va de la mano con los comentarios de la semana pasada de Jorman Campuzano cuando Atlético Nacional quedó campeón de la Copa BetPlay. El volante cesarense subió una publicación que rápidamente Wilmar Barrrios le contestó, “algún día como tú, niño. Felicidades”.

Sin duda alguna, esto dio pie para que Jorman lo invitara a firmar con Atlético Nacional en próximos mercados de fichajes, “usted quiere venir a cumplir su sueño. Yo te prometo atún con taja”, la respuesta iba acompañada de corazones verdes aludiendo al cuadro verdolaga.

En anteriores ocasiones, Wilmar Barrios dejó claro que si regresa le gustaría jugar en Atlético Nacional o en Real Cartagena, pues, en entrevista con el medio Primer Tiempo afirmó que, “en algún momento obviamente volver y si se da la posibilidad pues que sea bendición para mí y para mi familia. En un equipo verde o uno amarillo”. Por tanta presión de la plantilla verdolaga se le podría cumplir el deseo.