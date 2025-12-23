Logo Deportes RCN Vertical
¿Junior tiene dudas? 2 figuras de la estrella 11 saldrían para 2026

Junior de Barranquilla trabaja en la conformación de su nómina para la Copa Libertadores y la temporada 2026.
Daniel Zabala
Junior de Barranquilla ya se prepara para afrontar la temporada 2026, después de conquistar el título de la Liga BetPlay-II de 2025. El conjunto 'rojiblanco' tendrá como gran reto la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, además de la Superliga, Copa BetPlay y Liga BetPlay.

En las últimas horas, Alfredo Arias, director técnico del cuadro 'tiburón', aseguró que a pesar de que sí quiere sumar jugadores nuevos al plantel, también espera que se le dé continuidad a mayoría de la nómina.

¿Qué pasará con Didier Moreno y Yimmi Chará?

Dos de los jugadores más importantes que tuvo Junior en el título de la Liga BetPlay fueron Didier Moreno y Yimmi Chará.

Ambos jugadores se consolidaron como titulares indiscutidos, hasta el punto de compartir la cinta de capitán.

Sin embargo, la continuidad de Moreno y de Chará en Junior no está asegurada, ya que a los dos futbolistas se les vence el contrato el 31 de diciembre.

En el caso de Moreno, al mediocampista ya se le habría hecho una oferta de renovación, a pesar de contar con ofertas de otros clubes importantes del Fútbol Profesional Colombiano.

Por otro lado, la situación de Chará no estaría clara, ya que el delantero tendría sobre la mesa una propuesta de Deportivo Cali.

Del mismo modo, con Junior no tendrían pactadas todavía conversaciones para firmar un nuevo vínculo.

