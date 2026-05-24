Elogios de Teo a Hugo Rodallega: "hace ganadores a sus compañeros"

Junior de Barranquilla celebró con alivio y emoción su clasificación a la gran final del campeonato colombiano luego de superar a Independiente Santa Fe en una dramática definición por penales en el estadio Romelio Martínez.

Tras el 1-1 en la serie y el empate 0-0 en el duelo de vuelta, el equipo barranquillero terminó imponiéndose 5-4 desde los doce pasos en una semifinal cargada de tensión.

La serie se resolvió después de que el capitán cardenal, Hugo Rodallega, estrellara su remate en el travesaño, mientras que Junior mostró efectividad absoluta en cada uno de sus cobros.

Rodallega desperdició su pena máxima: Teo celebró con Junior

El dramatismo del cierre desató la euforia en Barranquilla, aunque tanto el técnico Alfredo Arias como el experimentado Teófilo Gutiérrez dejaron claro en rueda de prensa que el grupo mantiene la cautela pese al importante paso conseguido.

Uno de los momentos más destacados tras la clasificación llegó precisamente por cuenta de Teófilo, quien tuvo palabras de admiración y respeto hacia Rodallega, figura y referente de Santa Fe. El delantero juniorista destacó la jerarquía del atacante cardenal y reconoció el valor del rival al que eliminaron.

“Felicitar al capitán de Santa Fe, a Hugo, por la jerarquía que tiene, porque siempre lleva a su equipo a las finales y no es fácil. Acá no le damos tanta importancia ni tanto valor. Creo que en otros países sí. Felicitarlo a él porque hace ganadores a sus compañeros y hoy enfrentamos un rival digno de finales y eso tiene más valor para nosotros”, expresó Teófilo ante los medios.

Las declaraciones del atacante fueron bien recibidas y reflejaron el respeto entre dos referentes históricos del fútbol colombiano. Junior sufrió durante gran parte de la llave ante un Santa Fe ordenado y competitivo, pero logró mantener la calma en la tanda definitiva para avanzar a la disputa por el título.

Por su parte, Alfredo Arias valoró el carácter de sus jugadores y destacó la fortaleza mental del grupo para soportar la presión de una semifinal tan cerrada. Sin embargo, el entrenador insistió en que todavía no han conseguido nada y que ahora deberán enfocarse en preparar la final contra Nacional con la misma intensidad y concentración mostradas frente al conjunto bogotano.