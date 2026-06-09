“En media hora me pongo a llorar”: la confesión de Silveira tras el título

Mauro Silveira fue una de las grandes figuras en la consagración de Junior de Barranquilla como campeón de la Liga BetPlay 2026-I. El arquero uruguayo resultó determinante en la final de vuelta disputada en el estadio Atanasio Girardot, donde el conjunto rojiblanco resistió la presión de Atlético Nacional para asegurar el título con un marcador global de 3-1.

Mauro Silveira: “Un título no se gana todos los días”

Tras recibir el reconocimiento por su actuación en el juego de vuelta, el guardameta prefirió destacar el trabajo colectivo por encima de los elogios individuales: “Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el detalle, pero estoy más contento por todo el equipo, por el título. Como decimos, en un año, dos títulos para mí es increíble, es hermoso y hermoso esto con todos mis compañeros”, afirmó.

Aunque Junior llegó a Medellín con la tranquilidad del 3-0 conseguido en Barranquilla, Silveira reconoció que la serie estuvo lejos de ser sencilla: “Sufrida por lo que pasó aquí también en Medellín. Sí, sacamos un resultado allá en Barranquilla, pero Nacional juega muy bien, con su gente se hace muy fuerte. Hoy nos dominaron casi todo el partido, pero nosotros hicimos lo que venimos haciendo todo el campeonato. Aunque critican, la defensa estuvo espectacular”, señaló.

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El arquero también comparó esta conquista con la obtenida meses atrás frente al Deportes Tolima, que significó la estrella anterior del club. Sin embargo, dejó claro que ambos campeonatos tienen el mismo valor para él.

“Para mí se va a festejar igual, va a ser igual, es un título igual. Lo disfruto mucho. Ahora estoy hablando tranquilo, pero en media hora me pongo a llorar. Un título no se gana todos los días y menos dos títulos en un año”, concluyó emocionado el guardameta campeón.