EN VIVO | América de Cali Vs. Deportes Tolima - Liga Betplay - minuto a minuto y goles

América de Cali y Deportes Tolima protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fecha 11 de la Liga BetPlay este domingo 15 de marzo, a las 4:10 p. m. en el estadio Pascual Guerrero.

Partido con mucho morbo, más allá de la lucha directa por los puestos de clasificación, el compromiso tendrá un ingrediente especial: el cruce de dos entrenadores que enfrentan a sus antiguos equipos.

El conjunto escarlata, dirigido por David González, llega ubicado en la sexta posición del campeonato con 16 puntos y una diferencia de gol de +7. Muy cerca aparece el Tolima, que suma 15 unidades y ocupa el octavo lugar, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo por mantenerse dentro del grupo de los ocho.

Para González, el partido tiene un significado especial, pues enfrentará al club en el que dejó huella como entrenador antes de asumir el proyecto del América. El estratega antioqueño reconoció en la previa que el compromiso será exigente debido a las similitudes futbolísticas entre ambos equipos.

“Tolima es un muy buen equipo, con un buen trabajo. Incluso con algunas estructuras nos parecemos y eso hace que sea un partido interesante”, señaló el técnico americano, quien también fue claro al remarcar la necesidad de sumar los tres puntos ante su público: “En nuestro caso es obligación ganar”.

El América llega a este compromiso con la necesidad de reaccionar tras caer 2-0 frente a Deportivo Pasto en la jornada anterior, resultado que frenó su impulso en el torneo local. Sin embargo, el panorama internacional es alentador, ya que el equipo logró recientemente su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras superar a Atlético Bucaramanga en el repechaje.

Tolima, por su parte, llega con mayor confianza luego de imponerse 1-0 ante Atlético Nacional, triunfo que lo mantuvo en la pelea por los primeros lugares y ratificó su buen momento competitivo. Además, el cuadro pijao también aseguró presencia en la fase de grupos de un torneo Conmebol, lo que evidencia la solidez de su proyecto deportivo.

Con apenas un punto de diferencia en la tabla y dos equipos con aspiraciones similares a nivel local e internacional, el duelo en Cali promete ser intenso. En un escenario históricamente difícil para los visitantes, América buscará hacerse fuerte ante su gente, mientras que Tolima intentará dar un golpe de autoridad que lo acerque a la parte alta de la clasificación.