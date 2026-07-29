EN VIVO Barranquilla FC vs. Junior | Copa BetPlay

Barranquilla FC y Junior vuelven a encontrarse este miércoles en un nuevo capítulo del clásico barranquillero, esta vez con un premio mayor en juego: el boleto a los octavos de final de la Copa BetPlay.

El compromiso de vuelta de la fase 1B se disputará desde las 5:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez, luego del vibrante empate 2-2 que dejó completamente abierta la serie.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, instancia en la que ya espera Millonarios. Si el marcador global termina igualado tras los 90 minutos, el clasificado se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal. El compromiso contará con la transmisión de Win Sports+ y será dirigido por el árbitro Ferney Trujillo, del Casanare.

El primer enfrentamiento dejó sensaciones encontradas. Junior parecía encaminar una victoria tranquila tras tomar ventaja de dos goles, pero bajó el ritmo en el complemento y permitió la reacción de un Barranquilla FC que nunca dejó de competir.

El conjunto dirigido por Dayron Pérez aprovechó los espacios, igualó el marcador y llegará con la confianza de poder sorprender nuevamente al favorito.

Por su parte, el técnico Alfredo Arias volvería a apostar por una nómina alterna, aunque con la obligación de evitar otro tropiezo que complique la clasificación. Entre las novedades estaría el esperado debut oficial del defensor Pablo Ortiz, quien ya quedó habilitado para vestir la camiseta rojiblanca tras solucionar los trámites de su transferencia.

Barranquilla FC vs. Junior, EN VIVO: el ‘derbi’ que define un cupo a los octavos de la Copa BetPlay

En la zona medular se perfilan Guillermo Celis y Jesús Rivas, mientras que en ataque Francisco Fydriszewski tendría una nueva oportunidad para reivindicarse luego de un estreno discreto en el partido de ida, en el que desperdició un penalti.

Barranquilla FC, entretanto, afronta el compromiso sin la presión del favorito y con la ilusión de seguir haciendo historia.

El gran referente ofensivo será Mohamed Bolívar, una de las figuras del primer encuentro y jugador que lidera las esperanzas del cuadro currambero para dar el golpe de la jornada.