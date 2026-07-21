EN VIVO Copa Betplay: Once Caldas vs. Envigado – minuto a minuto y goles

El segundo semestre del fútbol colombiano comienza para Once Caldas. El equipo de Manizales recibirá este martes 21 de julio a Envigado en el estadio Palogrande, en un compromiso correspondiente a la Copa BetPlay 2026 y que marcará el estreno oficial del conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera tras el receso por el Mundial.

El encuentro se disputará desde las 7:00 p.m. y será una de las primeras presentaciones oficiales del campeonato colombiano en el regreso de la competencia nacional.

El Blanco llega con expectativas renovadas luego de una pretemporada de cinco semanas, en la que el cuerpo técnico buscó consolidar una base competitiva para afrontar los desafíos del segundo semestre.

Once Caldas vs. Envigado EN VIVO: hora y dónde ver el debut del Blanco en la Copa BetPlay

El equipo de Manizales presentará varias caras nuevas. Para este semestre llegaron Andrés Correa, Daniel Londoño, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Andrés Colorado y Jesús David Camargo, quienes reforzarán todas las líneas del campo. Además, la dirigencia sigue trabajando en la incorporación de un delantero, aunque su llegada todavía no ha sido oficializada.

En contraste, el club registró las salidas de Déinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis 'Niche' Sánchez, James Aguirre, Robert Mejía e Iván Rojas, en una renovación importante de la plantilla.

La posible formación de Once Caldas tendría a Joan Felipe Parra en el arco; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona y Andrés Correa en defensa; Jaime Alvarado o Tomás García, Jader Quiñones y Andrés Felipe Roa en la mitad del campo; mientras que Michael Barrios, Felipe Gómez o Edwin Torres acompañarían en ataque a Jefry Zapata o Dayro Moreno.

Copa Betplay en el estadio Palogrande: Once Caldas vs. Envigado

El compromiso entre Once Caldas y Envigado se jugará este martes 21 de julio a las 7:00 p.m. en el estadio Palogrande de Manizales.

El encuentro no contará con transmisión por la señal abierta de Win Sports. Los aficionados podrán seguir el partido a través de Win Play y por el canal oficial de YouTube habilitado para la Copa BetPlay.

Con el apoyo de su afición y varias incorporaciones en la nómina, Once Caldas buscará comenzar con una victoria su camino en el torneo que entrega uno de los cupos a competencias internacionales.