Llegó el día. Atlético Nacional de Medellín y Junior de Barranquilla se ven las caras este lunes 8 de junio por el partido de vuelta de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Al ser local el equipo verde y blanco de la capital del departamento de Antioquia, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot, que tendrá un poco más de 43 mil asistentes.

La ventaja en el marcador global, como bien se sabe, la tiene Junior de Barranquilla, que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias. La ida, que se realizó en el estadio Roberto Meléndez, acabó 3 a 0.



Atlético Nacional, entrenado por Diego Arias, si quiere pelear la posibilidad de quedarse con el trofeo, deberá, por lo menos, empatar el resultado global para forzar los disparos desde el punto penal.

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¿Qué club será el campeón?

Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin, con posibilidades de gol para ambos clubes. Este encuentro acaparará la atención de miles de hinchas del fútbol profesional colombiano.



La pelota rodará a partir de las 5:00 p. m., hora colombiana, y el cotejo se podrá ver a través de la señal de Win Sports. Los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.