En las horas de la tarde de este lunes 8 de junio, Atlético Nacional de Medellín se va a ver las caras con el Junior de Barranquilla por el partido de vuelta de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Al ser local el conjunto verde y blanco, que es dirigido por el profesor Diego Arias, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot, que tendrá lleno total. Se espera una fiesta en el coloso de la 70.

Junior va arriba en la serie

La serie, como bien se sabe, marcha 3 goles a 0 a favor del Junior de Barranquilla, que es entrenado por el uruguayo Alfredo Arias. El equipo tiburón tiene todo para coronarse como campeón en territorio ajeno.



Cada vez falta menos para el juego y, por ello, muchos amantes del fútbol profesional colombiano se preguntan si Atlético Nacional podrá remontar la serie. Y bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial.

El análisis de la IA

“El panorama para Atlético Nacional: Necesita ganar en el Atanasio Girardot por una diferencia de 3 goles para forzar los penales, o por 4 o más goles si quiere coronarse campeón de forma directa en los 90 minutos. Además, afronta el partido con bajas sensibles como la de su portero David Ospina. El recuerdo de la final de 2004 (donde Nacional remontó un 3-0 en la ida ganando 5-2 en la vuelta) es su mayor inspiración, aunque en esa ocasión terminaron perdiendo el título por penales”, señaló la IA.



“El panorama para Junior: El equipo barranquillero viaja a Medellín con una comodidad enorme. Será campeón ganando, empatando o incluso perdiendo por un margen menor a tres goles. Llega con el plantel completo y figuras en racha como Luis Fernando Muriel, buscando cerrar el bicampeonato”, añadió.

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El pronóstico de la IA

“Si tuviera que apostar por un resultado basado estrictamente en la lógica y la estadística, la respuesta es no: no veo a Nacional remontando la serie”, sentenció.



Habrá que esperar para conocer si la predicción de la inteligencia artificial se terminará cumpliendo o no. La pelota rodará a las 5:00 p. m., hora colombiana, y todos los detalles del juego se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.