EN VIVO Liga BetPlay: Alianza vs. Deportivo Cali - minuto a minuto y goles - fecha 13

Alianza FC y Deportivo Cali se medirán este domingo 22 de marzo en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en compromiso válido por una nueva jornada de la Liga BetPlay. El encuentro tendrá un valor importante para ambos equipos, que llegan con necesidades distintas pero con la obligación de sumar.

El cuadro vallenato afrontará el partido desde la decimoséptima posición de la tabla con ocho puntos, en medio de una campaña que hasta ahora ha sido discreta. Aun así, una victoria le permitiría escalar al menos una casilla y tomar algo de aire en la parte baja del campeonato.

Del otro lado estará un Deportivo Cali que marcha décimo con 16 unidades y que todavía se mantiene cerca de la zona de clasificación. Incluso, si consigue un triunfo por una diferencia amplia, el conjunto azucarero podría meterse parcialmente al grupo de los ocho, algo que le daría un impulso importante en sus aspiraciones.

Además, este juego tendrá un componente especial dentro de la programación de la fecha, ya que será el único partido del domingo. El resto de la jornada se desarrollará entre lunes y miércoles, de modo que Alianza y Cali tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de abrir la acción dominical en un duelo que puede mover la tabla.

Alianza vs. Deportivo Cali: cómo VER EN VIVO HOY domingo 22 de marzo

El partido Alianza vs. Deportivo Cali por la fecha 13 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 22 de marzo a partir de las 16:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y también transmitirá la señal de YouTube de DeportesRCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

España: 22:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00