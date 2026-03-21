Santa Fe y Millonarios ponen en apuros a Dimayor, ¿se corre toda la Liga BetPlay?

Independiente Santa Fe y Millonarios tienen en este momento a Dimayor frente a un problema importante de calendario. El próximo clásico bogotano, programado para el sábado 11 de abril a las 6:10 p. m. por la fecha 16 de la Liga BetPlay, aparece hoy como un partido difícil de sostener en esa fecha si se quiere respetar el tiempo reglamentario de descanso entre compromisos.

¿Por qué hay problemas para el próximo Millonarios vs Santa Fe?

El principal inconveniente pasa por Santa Fe. El cuadro cardenal tiene agendado su partido de Copa Libertadores para el jueves 9 de abril a las 9:00 p. m. frente a Peñarol, en El Campín, por lo que entre ese duelo internacional y el clásico ante Millonarios no alcanzaría a completar las 72 horas de recuperación que normalmente se contemplan.

En ese orden de ideas, lo más sensato, sobre todo pensando en el equipo rojo, sería aplazar el clásico capitalino. Santa Fe no solo afrontaría un desgaste evidente por la cercanía entre ambos compromisos, sino que además llegaría con menos tiempo de preparación y recuperación para un partido de alta exigencia, tanto por la rivalidad como por el contexto deportivo.

Sin embargo, mover el encuentro para el domingo 12 de abril tampoco resolvería del todo el problema. En ese escenario sería Millonarios el club afectado, ya que el conjunto embajador tiene previsto jugar el martes 14 de abril ante Boston River por la Copa Sudamericana, y tampoco alcanzaría a completar el margen ideal de descanso entre un juego y otro.

¿Para cuándo se aplazaría el clásico bogotano?

Así las cosas, Dimayor tendría que empezar a evaluar una salida distinta, y esa pasaría por reprogramar el clásico para unos días después. Esa sería, en apariencia, la alternativa más equilibrada para evitar perjudicar a uno u otro equipo en medio de una seguidilla de partidos que, por calendario, no da demasiadas ventajas.

El lío, no obstante, va mucho más allá de encontrar una nueva fecha. Santa Fe y Millonarios tienen una agenda bastante cargada entre Liga BetPlay y torneos internacionales, por lo que ubicar el clásico más adelante no sería tan sencillo. Incluso, eso podría obligar a destinar prácticamente un fin de semana entero solo para este compromiso, además de algunos juegos aplazados.

Una decisión de ese tipo traería consigo un efecto dominó sobre el campeonato. Correr el calendario de la Liga BetPlay implicaría ajustar otras jornadas, modificar la planeación de varios clubes y comprimir aún más la recta final del torneo, algo que evidentemente no luce conveniente para la organización.

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Además, existe un aspecto que pesa bastante en este análisis: el cierre del semestre no puede quedar demasiado cerca del inicio de la Copa del Mundo. En el entorno del fútbol colombiano se entiende que esa posibilidad se quiere evitar a toda costa, porque alteraría la planificación general del torneo y podría afectar tanto la competencia local como la preparación de varios futbolistas.

Por ahora no hay una decisión oficial, pero Santa Fe y Millonarios ya pusieron en aprietos a Dimayor con un clásico cuya fecha original parece poco viable. Todo indica que el organismo deberá estudiar con cuidado el calendario, porque mantener el juego el 11 de abril o apenas moverlo un día terminaría afectando directamente a uno de los dos equipos bogotanos.