EN VIVO Liga Betplay: Alianza vs Medellín - minuto a minuto y goles - fecha 17

La fecha 17 de la Liga Betplay ha traído consigo varias emociones y de paso definiciones para lo que será la respectiva clasificación de los equipos a la siguiente instancia de la competencia, tal como ocurrirá justamente con el caso de Independiente Medellín.

El 'poderoso de la montaña' llega a esta jornada de la competencia con posibilidades de clasificar a la siguiente fase de la liga, aunque son mínimas. Para ello deberá comenzar ganándole a Alianza FC en el Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau el domingo 19 de abril.

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Alianza vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 19 de abril

El partido entre Alianza vs Medellín por la fecha 17 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 16:10 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:10

Bolivia y Venezuela: 17:10

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¿Cómo llega Alianza y Medellín a la fecha 17 de la Liga Betplay?

Alianza auspiciará como local, pero llega a esta jornada ya sin posibilidades de seguir avanzando en el certamen al quedar en la casilla 17 con 15 unidades tras 3 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

Mientras que el equipo de Alejandro Restrepo sigue con posibilidades de llegar a la siguiente fase del campeonato tomando en cuenta que tiene un partido menos y está en el puesto 15 con 17 puntos tras 4 victorias, 5 empates y seis victorias.