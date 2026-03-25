EN VIVO Liga BetPlay: América vs Llaneros- minuto a minuto y goles - fecha 13

Llega a su fin una nueva jornada de la Liga Betplay en la que América de Cali y Llaneros serán los encargados de cerrarla con broche de oro en el Estadio Pascual Guerrero, un duelo en donde ambas escuadras llegan con la obligación de sumar de a tres unidades.

El conjunto “escarlata” llega a este compromiso con la intención de consolidarse en la parte alta de la tabla. América ha mostrado momentos de buen fútbol en el torneo, destacándose por su capacidad de generar opciones de gol y por la jerarquía de su plantilla, lo que se espera ver dentro del terreno de juego contra Llaneros, en especial aprovechando su condición de local.

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América vs Llaneros: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 25 de marzo

El partido América vs Llaneros por la fecha 13 de la Liga BetPlay se disputará este viernes 13 de marzo a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

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¿Cuál es el favorito entre América y Llaneros a la fecha 13 de la Liga Betplay?

En condición de local, América suele hacerse fuerte, impulsado por el apoyo de su afición y la presión que imprime desde el inicio. La clave estará en imponer su ritmo desde los primeros minutos, aprovechar los espacios y ser efectivo en el área rival.

Por su parte, Llaneros llega con un panorama distinto, pero no menos desafiante. El equipo buscará dar la sorpresa y sumar puntos valiosos en una plaza complicada. Con una propuesta más cautelosa, es probable que apueste por el orden defensivo y las transiciones rápidas para intentar hacer daño.