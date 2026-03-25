Leonel Álvarez tomó decisión tras salir de los 8 en la derrota ante Junior

Atlético Bucaramanga vuelve a dar de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano tras haber caído en la fecha 13 de la Liga Betplay ante Junior de Barranquilla y haber perdido el invicto que había mantenido hasta el momento con partidos en los que no conocía la derrota.

Este sin duda alguna fue un duro golpe para la institución, en especial porque salieron de los ocho mejores equipos de la competencia y se complica su clasificación a la siguiente instancia, por lo que Leonel Álvarez habría tomado una drástica decisión para los últimos duelos de esta primera fase.

Leonel habló sobre el plan con Bucaramanga tras salir de los 8

Junior de Barranquilla volvió a ganar en el marco de la fecha 13 de la Liga Betplay y Alfredo Arias habría salvado de manera parcial su puesto en el banquillo del cuadro 'tiburón'.

Sin embargo, la crisis habría empeorado en el 'leopardo', ya que completaron un total de tres jornadas en las que no logran sumar de a tres unidades, situación que ya empieza a preocupar a los hinchas y toda la presión estaría recayendo sobre Leonel Álvarez.

Lea también Luis Javier Suárez tendría ventaja vs Jhon Córdoba: el detalle que le daría la mano en el Mundial

El estratega antioqueño ya recibió un duro golpe a nivel internacional tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana y ahora al salir de los puestos de clasificación a la siguiente fase de la liga local, pero para revertir la situación en la Liga Betplay ya habría tomado una decisión y comenzará con levantar el ánimo de los jugadores.

“Vamos a hacer un análisis profundo entre nosotros. En el primer tiempo tuvimos una (opción de gol) con Sambueza y otra con Pons, y después, como le digo, muy deslucido el primer tiempo. Esto es de detalles y más con un rival así. Nos vamos a quedar con cosas muy buenas, más que todo en el segundo tiempo, y esperar levantar a estos muchachos porque hay que darle la vuelta a la página. El viernes tenemos un partido también complejo y difícil (ante Santa Fe)”.

En otras noticias: Néstor Lorenzo: ‘Sebastián Villa volvió a estar en el espectro de la Selección Colombia’

Leonel habló sobre la salida de Aldair Quintana de Bucaramanga

Bucaramanga sufrió un duro golpe en medio del semestre de apertura 2026 y fue la salida del experimentado guardameta, Aldair Quintana, rumbo a Independiente del Valle, una baja sensible que todavía sigue recordando Leonel con orgullo, pero también sobre la oportunidad que se le dio a Luis Vásquez.

“Indudablemente que lo de Aldair, hasta que estuvo con nosotros, fue muy bueno. Si me apresuras, creo que es el mejor arquero del fútbol colombiano. Era hasta que estuvo con nosotros, y eso es una garantía”.

“Pero bueno, Luis (Erney Vásquez) tiene muchas condiciones, tiene todo el voto de confianza del cuerpo técnico, de los jugadores y de los compañeros. Vamos a evaluar la barrera, a hacer el análisis del video, vamos a mirar qué pasó en esa pelota quieta porque estaba un poquito retirada esa falta”.

Lea también Programación fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Próximo partido de Leonel Álvarez con Bucaramanga

El siguiente reto de Leonel será en la fecha 14 de la Liga Betplay y lo hará auspiciando como local en el Estadio Américo Montanini. Este compromiso será frente a Independiente Santa Fe el viernes 27 de marzo sobre las 20:10 hora local.