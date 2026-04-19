EN VIVO Liga Betplay: América vs Millonarios - minuto a minuto y goles - fecha 17

Empieza a llegar el cierre de la fecha 17 de la Liga Betplay, una de las jornadas definitivas de la competencia en la que poco a poco se empiezan a definir los últimos equipos que clasificarán a la siguiente instancia de la competencia, tal como ocurrirá durante el duelo entre América de Cali vs Millonarios.

El Estadio Pascual Guerrero será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a un nuevo clásico entre el equipo comandado por David González y el de Fabián Bustos, los cuales llegan con la obligación de sumar de a tres puntos el domingo 19 de abril.

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América vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 19 de abril

El partido entre América vs Millonarios por la fecha 17 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

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¿Cómo llegan América y Millonarios a la fecha 17 de la Liga Betplay?

América de Cali es el mejor posicionado en la tabla de la Liga Betplay, ya que llega justo a esta jornada ubicado en la séptima casilla con 24 unidades obtenidas en siete triunfos, tres empates y cinco derrotas.

Mientras que el cuadro 'embajador' llega afuera de los ocho mejores de la competencia, en el lugar #11 con 22 puntos tras seis victorias, cuatro empates y seis derrotas.