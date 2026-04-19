Santa Fe se metió a los 8 de la Liga Betplay tras goleada a Cúcuta

Independiente Santa Fe se convirtió en uno de los principales protagonistas de la fecha 17 de la Liga Betplay, ya que a pesar de llegar con mínimas opciones de seguir con vida en la competencia, el equipo de Pablo Repetto salió a ganar para sumar de a tres y romper con la estadística que tenían en contra.

El 'león' cumplió con el objetivo en el duelo que se llevó a cabo contra Cúcuta Deportivo en el Estadio El Campín y que terminó con una contundente goleada de 5-0 que les permitió acortar diferencia de gol y meterse dentro de los ocho mejores equipos del certamen.

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Santa Fe hizo respetar su casa y se metió a los ocho mejores de la Liga Betplay

El equipo comandado por Pablo Repetto llegó a la fecha 17 de la Liga Betplay con pocas posibilidades de clasificar a la siguiente instancia de la competencia, pero con el objetivo claro, empezar a sumar de a tres puntos frente a Cúcuta.

El plan de Repetto se cumplió y en el Estadio El Campín hubo una auténtica lluvia de goles protagonizada por Frasica, Fagundez, Hugo Rodallega, Alexis Zapata y Nahuel Bustos, quienes dejaron el 5-0 en el marcador y el puesto 8 de Santa Fe en la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

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La goleada comenzó sobre el minuto 4 con la anotación de Frasica tras una asistencia por parte de Fagundez, quien inició como titular y no decepcionó, además, fue quien lo siguió en la goleada, ya que convirtió el segundo tras un certero remate de pierna izquierda sobre el 22.

El olfato del goleador 'cardenal', Hugo Rodallega, salió sobre el minuto 33 para empujar la pelota y anotar el tercero en el encuentro durante la primera parte.

Sin embargo, la goleada continuó en la segunda parte y, aunque tardó llegó, gracias al disparo dentro del área por parte de Alexis Zapata sobre los 86 y luego una excepcional definición de tiro libre por parte de Nahuel Bustos, quien ingresó desde la banca para reportarse con gol en el 90+3.

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Tabla de posiciones Liga Betplay tras la victoria de Santa Fe sobre Cúcuta