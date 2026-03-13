Atlético Nacional recibirá este viernes 13 de marzo a Llaneros FC en el estadio Estadio Atanasio Girardot, en uno de los partidos más atractivos de la undécima fecha de la Liga BetPlay.

El conjunto verdolaga llega a este compromiso como líder del campeonato, con 21 puntos y un partido pendiente, situación que lo mantiene como uno de los equipos más sólidos del torneo en este tramo inicial de la temporada.

Por su parte, Llaneros afrontará el encuentro con la motivación de acercarse a los puestos de clasificación, pues actualmente se ubica décimo con 14 unidades, aunque tiene la posibilidad de meterse parcialmente en el grupo de los ocho si consigue un resultado positivo en Medellín.

Debido al presente de ambos equipos y a lo que está en juego en la tabla de posiciones, el compromiso entre Nacional y Llaneros se perfila como uno de los partidos más importantes de la jornada, en una fecha que podría traer movimientos en la parte alta de la clasificación.

Atlético Nacional vs Llaneros: cómo VER EN VIVO HOY viernes 13 de marzo

El partido Atlético Nacional vs Llaneros por la undécima fecha de la Liga BetPlay se disputará este viernes 13 de marzo a partir de las 20:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y la transmisión radial será por el canal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

España: 02:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 21:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 19:30