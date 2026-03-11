Liga BetPlay 2026-I: ¿Cuáles son los partidos pendientes y cuándo se jugarán?

Luego de diez jornadas disputadas en la Liga BetPlay 2026-I, el calendario del campeonato todavía tiene varios compromisos por disputar debido a aplazamientos ocurridos en las primeras semanas del torneo.

Aunque algunos encuentros fueron adelantados previamente para equilibrar la programación, lo cierto es que la cantidad de partidos pendientes sigue siendo considerable a esta altura de la competencia.

Uno de los compromisos aplazados corresponde al duelo entre Deportes Tolima y Independiente Santa Fe, válido por la décima fecha. Este encuentro se disputará el 4 de abril a las 7:30 p. m. en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Otro partido pendiente es el de la segunda jornada entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, que se jugará el 6 de abril a la 1:00 p. m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Ese mismo día también se disputará el compromiso entre Deportivo Pereira y Alianza FC, correspondiente a la sexta fecha del campeonato. El encuentro fue programado para el 6 de abril a las 3:45 p. m. en el Estadio Las Atalayas.

Por su parte, el duelo entre Deportivo Cali y Llaneros FC, válido por la novena jornada, se disputará el 12 de abril a las 4:10 p. m. en el Estadio Deportivo Cali.

Otro juego pendiente es el que enfrentará a Independiente Medellín y Boyacá Chicó por la décima fecha, compromiso que fue programado para el 22 de abril a las 6:20 p. m. en el Atanasio Girardot.

Además, aún quedan dos partidos que no tienen fecha definida dentro del calendario del campeonato: el que enfrentará a Águilas Doradas contra Atlético Bucaramanga por la séptima jornada en el Estadio Alberto Grisales, y el duelo entre Fortaleza CEIF y América de Cali por la quinta fecha en el Estadio Metropolitano de Techo.

Partidos aplazados de la Liga BetPlay

Tolima vs Santa Fe

Fecha 10

Manuel Murillo Toro

4 de abril - 7:30 p. m.

Nacional vs Jaguares

Fecha 2

Atanasio Girardot

6 de abril - 1:00 p. m.

Pereira vs Alianza

Fecha 6

Las Atalayas

6 de abril - 3:45 p. m.

Cali vs Llaneros

Fecha 9

Deportivo Cali

12 de abril - 4:10 p. m.

Medellín vs Chicó

Fecha 10

Atanasio Girardot

22 de abril - 6:20 p. m.

Fortaleza vs América

Fecha 5

Techo

Fecha por definir

Águilas vs Bucaramanga

Fecha 7

Cincuentenario

Fecha por definir

Así las cosas, la organización del torneo todavía deberá acomodar el calendario para que todos los equipos completen sus partidos, mientras la competencia continúa avanzando en la fase regular del primer semestre.