EN VIVO Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs Deportes Tolima - minuto a minuto y goles - fecha 13

Boyacá Chicó y Deportes Tolima abrirán este lunes 23 de marzo la jornada de la Liga BetPlay, en un duelo correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato. El compromiso se disputará en el estadio La Independencia de Tunja y pondrá cara a cara a dos equipos con necesidades muy distintas en la tabla de posiciones.

El conjunto boyacense llega a este partido en una situación delicada, pues ocupa la decimonovena casilla con apenas siete puntos. Además, Chicó todavía tiene un encuentro pendiente, aparte del que afrontará en esta jornada, por lo que necesita empezar a sumar con urgencia si no quiere quedarse rezagado en la pelea por salir del fondo de la clasificación.

Del otro lado aparece un Deportes Tolima que, aunque tampoco ha tenido una campaña del todo regular, sí se mantiene por ahora dentro del grupo de los ocho. El cuadro pijao es octavo con 19 unidades y también cuenta con un partido aplazado adicional al de la fecha 13, de modo que una victoria en Tunja le permitiría afianzarse en puestos de clasificación y mirar con más tranquilidad lo que viene.

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En ese orden de ideas, se trata de un juego importante para ambos, especialmente por el momento del torneo y por la necesidad de empezar a marcar diferencias en la tabla. Boyacá Chicó está obligado a reaccionar ante su gente, mientras que Tolima intentará hacer valer su mejor presente para dar otro paso hacia los cuadrangulares semifinales.

Boyacá Chicó vs Deportes Tolima: cómo VER EN VIVO HOY lunes 23 de marzo

El partido Boyacá Chicó vs Deportes Tolima por la fecha 13 de la Liga BetPlay se disputará este lunes 23 de marzo a partir de las 14:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y también transmitirá la señal de YouTube de DeportesRCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

España: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 11:00 (Los Ángeles)

México: 13:00