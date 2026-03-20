Programación fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I continúa su desarrollo con la programación de la decimotercera fecha, una jornada que se disputará en su totalidad sin aplazamientos, algo poco habitual en el calendario del fútbol colombiano en este semestre.

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En esta ocasión, la Dimayor aprovechó el lunes festivo para distribuir varios compromisos a lo largo del fin de semana y el inicio de la siguiente, generando una agenda cargada de fútbol y con impacto directo en la tabla de posiciones.

La jornada comenzará el sábado 21 de marzo con dos partidos de alto perfil: Once Caldas recibirá a Millonarios en el estadio Palogrande, mientras que Atlético Nacional se medirá ante Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot.

Para el domingo 22 de marzo, la acción continuará con el duelo entre Alianza y Deportivo Cali en el estadio Armando Maestre Pavajeau, en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos equipos, pues de perder, los vallenatos quedarían eliminados ante un cuadro vallecaucano que apunta a meterse en los ocho.

El lunes festivo 23 de marzo será uno de los días más movidos, con tres encuentros en agenda: Boyacá Chicó vs Tolima en La Independencia, Santa Fe vs Medellín en El Campín y Jaguares vs Águilas Doradas en Jaraguay.

La fecha continuará el martes 24 de marzo con otros tres compromisos: Pereira vs Cúcuta (3:30 p. m.) en el Santiago de Las Atalayas, Junior vs Bucaramanga en el Romelio Martínez y Fortaleza vs Deportivo Pasto en el estadio de Techo.

Finalmente, la jornada se cerrará el miércoles 25 de marzo con el partido entre América de Cali y Llaneros en el Pascual Guerrero, en un duelo que también puede tener incidencia directa en la zona de clasificación.

Partidos y horarios de la fecha 13 de Liga BetPlay 2026-I

Sábado 21 de marzo

6:20 p. m.

Once Caldas vs Millonarios

Palogrande

8:30 p. m.

Nacional vs Internacional

Atanasio Girardot

Domingo 22 de marzo

4:00 p. m.

Alianza vs Cali

Armando Maestre Pavajeau

Lunes (festivo) 23 de marzo

2:00 p. m.

Chicó vs Tolima

La Independencia

4:10 p. m.

Santa Fe vs Medellín

El Campín

6:20 p. m.

Jaguares vs Águilas Doradas

Jaraguay

Martes 24 de marzo

3:30 p. m.

Pereira vs Cúcuta

Santiago de Las Atalayas

6:00 p. m.

Junior vs Bucaramanga

Romelio Martínez

8:00 p. m.

Fortaleza vs Pasto

Techo

Miércoles 25 de marzo

8:00 p. m.

América vs Llaneros

Pascual Guerrero

Cabe resaltar que, al término de esta fecha, podrían confirmarse oficialmente los primeros equipos eliminados de la lucha por avanzar a los playoffs semifinales, lo que añade un componente adicional de tensión a cada uno de los compromisos.

Así, la Liga BetPlay entra en una fase decisiva, con todos los equipos en acción y con la presión de sumar puntos en una tabla que comienza a definir cuáles equipos lucharán por la primera estrella del año.